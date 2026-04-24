İnşaat işçisinin cuma namazında yaptığı yürek ısıttı: Gelmemeye gönlüm razı olmadı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde inşaatta çalışan Ahmet Turgut, cuma namazını kılmak için iş kıyafetleriyle camiye gitmek zorunda kaldı. Camiyi kirletmek istemeyen Turgut, cami yanındaki nalburdan aldığı inşaat malzemesini camiye sererek namazını kıldı. Turgut'u fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaşlar, Turgut'u tebrik etti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir inşaat işçisi, iş kıyafetleriyle camiye gidip camiyi kirletmemek için inşaat malzemesini camiye sererek namaz kıldı.
Ahmet Turgut isimli işçi, cuma namazını kılmak için iş kıyafetleriyle camiye gitmek zorunda kaldı.
Cami halılarını kirletmemek için nalburdan inşaat malzemesi alıp üzerine sererek namazını kıldı.
Bu hassasiyet, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi ve Turgut tebrik edildi.
Turgut, yoğunluktan dolayı kıyafetlerini değiştirmeye vakit bulamadığını belirtti.
İhsangazi İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz, Turgut'un camiyi kirletmeme hassasiyetini örnek bir davranış olarak nitelendirdi.
"KIYAFETTEN ÖTÜRÜ NAMAZA GİTMEMEYE GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Yoğunluktan dolayı tozlu iş kıyafetlerini değiştiremediğini ifade eden Turgut, "Kıyafetlerimizi değiştirmeye vaktimiz olmadı. Cuma namazına da gitmemeye gönlüm rahat etmedi. O yüzden nalburdan bir şey aldım, namazımı onun üzerinde kıldım. Allah kabul etsin" dedi.

İLÇE MÜFTÜSÜ: ÖRNEK OLACAK BİR HASSASİYET

Turgut'un hassasiyetin herkesin hoşuna gittiğini belirten İhsangazi İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz ise "Bugün Merkez Camii'nde cuma namazını kıldırdım. Namazın ardından bir vatandaşımızın camimizin halılarını kirletmemek için yanında getirdiği bir matı yanında getirerek namazı kıldığına şahit olduk. Bu durum hoşumuza gitti. ‘Cenab-ı Allah temiz olanları sever' buyuruluyor. Camiyi kirletmemek için göstermiş olduğu bu hassasiyet örnek olacak bir şeydi. Kendisine bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bulan parayı da buluyor... Doğal hazine! Kilosu 15 bin TL'den satılıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya harp tarihinde ilk! Türkler elektronik harbi Çanakkale'de başardı: Telsizlerimize girmişler
