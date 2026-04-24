İnşaat işçisinin cuma namazında yaptığı yürek ısıttı: Gelmemeye gönlüm razı olmadı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde inşaatta çalışan Ahmet Turgut, cuma namazını kılmak için iş kıyafetleriyle camiye gitmek zorunda kaldı. Camiyi kirletmek istemeyen Turgut, cami yanındaki nalburdan aldığı inşaat malzemesini camiye sererek namazını kıldı. Turgut'u fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaşlar, Turgut'u tebrik etti.

"KIYAFETTEN ÖTÜRÜ NAMAZA GİTMEMEYE GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Yoğunluktan dolayı tozlu iş kıyafetlerini değiştiremediğini ifade eden Turgut, "Kıyafetlerimizi değiştirmeye vaktimiz olmadı. Cuma namazına da gitmemeye gönlüm rahat etmedi. O yüzden nalburdan bir şey aldım, namazımı onun üzerinde kıldım. Allah kabul etsin" dedi.

İLÇE MÜFTÜSÜ: ÖRNEK OLACAK BİR HASSASİYET

Turgut'un hassasiyetin herkesin hoşuna gittiğini belirten İhsangazi İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz ise "Bugün Merkez Camii'nde cuma namazını kıldırdım. Namazın ardından bir vatandaşımızın camimizin halılarını kirletmemek için yanında getirdiği bir matı yanında getirerek namazı kıldığına şahit olduk. Bu durum hoşumuza gitti. ‘Cenab-ı Allah temiz olanları sever' buyuruluyor. Camiyi kirletmemek için göstermiş olduğu bu hassasiyet örnek olacak bir şeydi. Kendisine bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.