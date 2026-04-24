Dünya harp tarihinde ilk! Türkler elektronik harbi Çanakkale'de başardı: Telsizlerimize girmişler

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Kara Savaşları sırasında Türklerin yaptığı savaş taktikleri tarih sayfalarına damga vurdu. Savaşta dünyada ilk defa elektronik harp karıştırması yapılarak, itilaf devletlerine ait zırhlılarının ışıklı Mors ve telgraflı haberleşmesini alt üst eden Goncusuyu Telsiz istasyonunda dünya harp tarihinde elektronik harbinde ilk örneklerinden birisi olan Jamming kullanıldı.

''UÇAK YERE İNDİ, FRANSIZCA HALEN TALİMAT VERİLDİ''

Doç. Dr. Barış Borlat, "Çanakkale muharebeleri esnasında enteresan bir örnek yaşanacak. HMS Queen Elizabeth gemisinin kaptanı daha sonra hatıralarında bu olayı anlattığında Selahattin Adil Bey'e şunu söylüyor, diyor ki; ‘Biz boğaza girdiğimizde atış yaptığımızda gemilerimizle karaya isabetli atışlar yapmıştık, ancak bir süre sonra fark ettik ki, uçağımız yere inmiş olmasına rağmen bozuk bir Fransızcayla hala bize yer yön tayini yapıldığını gördük. Fark ettik ki Türkler bizim telsizimize girmişler ve bizim telsizimizi karıştırmışlardı. İşte bu Jamming yöntemi Dünya harp tarihinin ilk örneklerinden birisidir ve o da Çanakkale harbi esnasında telsiz, telgraf zabiti Tevfik beyinde görev yaptığı ve şu anda bulunmuş olduğumuz gonca suyu telsiz istasyonunda yaşanmış olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

DÜNYA HARP TARİHİNDE İLK ÖRNEK

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasında, Goncusuyu Telsiz istasyonunda Çanakkale Kara Savaşları sırasında dünya harp tarihinde elektronik harbinde ilk örneklerinden birisi olan Jamming kullanıldı. Türkler Gonca Suyu Telsiz İstasyonundan İtilaf Donanmasının Çanakkale Boğazı içerisine girdiğinde uçaklarla ve gemiler arasında sağlanan haberleşme sırasında düşman askerlerinin telsizlerine girerek Dünya harp tarihinde elektronik harbinde ilk örneklerinden birisi olan Jammingin yöntemiyle yer yön tayini sırasında karıştırma yapıldı.

TÜRKLERİN SAVAŞ TAKTİKLERİ

Çanakkale Kara Harbi esnasında taraflar arasındaki güç dengesinin farklı olmasından kaynaklı olarak özellikle Türk tarafınca birçok savaş taktiği denenmiş olduğunu göreceğiz ki bunlardan özellikle ilk akla gelenler sahte siperlerin oluşturulması aynı zamanda sahte bataryaların teşkil edilmesi ki bir tanesi haberleşme alanında yapılacaktı. Bu da her iki taraf için aslında ilginç bir örnek olacaktı.

JAMMİNGİN İLK YAPILDIĞI YER

Hatta Dünya harp tarihinde elektronik harbinde ilk örneklerinden birisi yani Jammingin ilk yapıldığı yerlerden birisi. Şu anda Çanakkale Kara Savaşları esnasında özellikle Çanakkale Boğazı içerisindeki topçu atış tanzim esnasında İtilaf Donanmasının bu tanzimleri yaparken kullandığı yöntemlerden bir tanesi de uçaklarla, gemiler arasında sağlanan haberleşmeydi. Bu yöntem aslında gayet basitti. Uçak havalandığında aşağıdaki atış tanzimini tarif edici geminin yaptığı atış sonrasında ona tek yönlü bir telsiz yöntemiyle yani Simplex yöntemiyle haber ulaştırıyor. Bu haberi alan gemi ise flama marifetiyle haberi aldım işareti verecektir. Ancak bu haberleşme esnasında Çanakkale Kara Harbi esnasında enteresan bir örnek yaşanacak.

''TÜRKLER BİZİM TELSİZLERE GİRMİŞ''

