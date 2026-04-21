Çanakkale Savaşı’nın eşsiz belgesi 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Başhekimin notlarında savaşın bilançosu

Çanakkale Savaşı'na ait 111 yıl sonra eşsiz bir rapor ortaya çıktı. Savaşın ağır bilançosunun anlatıldığı raporda düşmanın savaş suçu işlediği detaylara yer verildi. İşte dünya harp tarihine geçen savaşın tıbbi bilançosu...

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:22

Gelibolu Yarımadası’nda Britanya-Fransa ve destekleyici kuvvetlerinin İstanbul’u ele geçirmek için saldırdığı ancak Türklerin büyük savunması ile geri püskürttüğü Çanakkale Savaşı’na ilişkin araştırmalar sürüyor. Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma çalışmaları kapsamında dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın tıbbi bilançosuna ait belge 111 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü, 111 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıkan, savaşın tıbbi bilançosuna dair eşsiz bir belgeyi ortaya çıkardı.
1915 tarihli rapor, 3. Kolordu ve Şimal Grubu Başhekimi Ali Rıza tarafından kaleme alınmıştır.
Belge, kara muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 ile Kasım sonu arasındaki en kritik süreci ele almaktadır.
Rapora göre, sadece 3. Kolordu'nun savunduğu harp sahasından 41 bin 471 yaralı toplanmış ve bunlardan 2 bin 549'u hastane koğuşlarında hayatını kaybetmiştir.
Raporda, uluslararası harp hukukuna aykırı olarak kullanılan ve savaş suçu sayılan 'domdom kurşunları' ile 332 Türk askerinin yaralandığı belirtilmiştir.
Raporda ayrıca, 83 askerin süngü hücumunda yaralandığı veya şehit düştüğü kayda geçirilmiştir.
EŞSİZ BELGE İLK DEFA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Enstitü Müdürü Utkan Emre Er, savaşın tıbbi bilançosunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren eşsiz bir belgenin ilk defa gün yüzüne çıktığını belirtti.

Er, "Çanakkale Savaşları Enstitüsü olarak '3. Kolordu Harp Cerideleri' çalışmalarımız kapsamında bu raporu tespit ettik ve Anafarta Dergisi'nin 30’uncu sayısında okuyucularımızla buluşturduk. 1915 tarihli bu rapor doğrudan 3. Kolordu ve Şimal Grubu Başhekimi Ali Rıza tarafından kaleme alınmış." dedi.

HASTANE ÇADIRLARINDA OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE

Er, belgenin en çarpıcı yönünün kara muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 ile kasım ayının sonu arasındaki en kanlı ve kritik süreci ele alması olduğuna işaret etti.

Doğrudan Arıburnu ve Conkbayırı bölgesinde gerçekleşen bütün büyük muharebelerin istatistiklerini barındıran bu belgenin askeri tarihin yanı sıra istatistik bilimi için de eşsiz bir referans kaynağı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Er, şöyle konuştu:

"Raporda yer alan sayılar, o daracık coğrafyada yaşanan insan kaybının vahametini gözler önüne seriyor. Düşünün ki sadece 3. Kolordu'nun savunduğu harp sahasından tam 41 bin 471 yaralı toplanarak kayıt altına alınmış. Bu askerlerden 40 bini aşkın bölümü sargı yerlerine ve hastanelere sevk edilirken, ateş hattından sağ çıkarılan 2 bin 549 kahraman Türk askeri ise hastane koğuşlarında son nefesini vererek şehit düşmüş. Bu rakamlar bizlere Çanakkale'deki destanın yalnızca siperlerde veya yer altı lağım muharebelerinde değil, hastane çadırlarında da olağanüstü bir mücadeleyle yazıldığını net şekilde kanıtlıyor. Yayımladığımız bu evrak, Osmanlı ordusunun lojistik ve sağlık yapılanmasındaki gücünü de ortaya koymaktadır."

SAVAŞ SUÇU SAYILAN 'DOMDOM KURŞUNLARI'

Er, askeri hastanelerin sadece Çanakkale merkez ile sınırlı kalmadığını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Lapseki, Biga ve Ezine gibi birçok farklı konumda sağlık tesisleri kurularak yaralılara müdahale edilmiş. Durumu ağır olanların deniz yoluyla İstanbul’daki hastanelere sevk edildiğini de düşündüğümüzde muharebe döneminde bölgede kusursuz işleyen bir askeri hastane ağının varlığı bir kez daha görülmüş oluyor. Rapor, müttefik kuvvetlerin acımasız taktiklerini ve kullanılan mühimmatın yarattığı tahribatı da detaylandırıyor. Gelibolu Yarımadası’nın coğrafi yapısı gereği çıkarma noktaları ve muharebe alanlarının düşman gemi atışlarına tamamen açık olması bomba ve şarapnel yaralanmalarının çok yüksek ve farklı türlerde yaşanmasına neden olmuştur. Belgedeki en sarsıcı detaylardan biri ise uluslararası harp hukukuna aykırı olan silahların kullanımıdır. Resmi kayıtlara göre çarpma anında genişleyerek ağır doku tahribatı yaratan ve savaş suçu sayılan 'domdom kurşunları' ile tam 332 Türk askeri yaralanmıştır.

GÖĞÜS GÖĞSE ÇARPIŞMALAR

Utkan Emre Er, muharebelerin en çetin anlarına sahne olan göğüs göğse çarpışmaların da başhekimliğin raporunda yer bulduğunu belirterek, "Raporda 83 askerimizin süngü hücumunda en kanlı şekilde yaralandığı veya şehit düştüğü kayda geçirilmiş. Bu istatistik, çarpışmaların ne kadar acımasızca geçtiğini ve süngünün harp sahasındaki ölümcül etkisini kanıtlıyor. Bizler Çanakkale Savaşları Enstitüsü olarak bu eşsiz vesikaları gün yüzüne çıkararak o destanı yazan kahramanların aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

