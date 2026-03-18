Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sabiha Gökçen’de Çanakkale ruhu gökyüzüne yansıdı: ATC, Türk Bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 111. yıl dönümü kapsamında anlamlı ve dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Havalimanının simge yapılarından Hava Trafik Kontrol Kulesi (ATC), Türk bayrağının kırmızı-beyaz renkleriyle ışıklandırılarak Çanakkale ruhu gökyüzüne taşındı.

Sabiha Gökçen’de Çanakkale ruhu gökyüzüne yansıdı: ATC, Türk Bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 16:25

Sabiha Gökçen Havalimanının simgesi olan kule, Türk bayrağının renklerine büründü. Bu anlamlı görsel çalışma, gece boyunca havalimanına iniş-kalkış yapan uçaklardaki yolcular ve çevre sakinleri tarafından da ilgiyle takip edildi.

Sabiha Gökçen’de Çanakkale ruhu gökyüzüne yansıdı: ATC, Türk Bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Günün anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilen bu özel ışıklandırma, havalimanında bulunan yolcular ve çalışanlar tarafından büyük ilgiyle karşılanırken; milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisi duygularını da güçlü biçimde yansıttı.

Sabiha Gökçen’de Çanakkale ruhu gökyüzüne yansıdı: ATC, Türk Bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Havacılık operasyonlarındaki başarısının yanı sıra; milli ve manevi değerleri yaşatan, toplumsal farkındalık oluşturan kurumsal yaklaşımını bir kez daha ortaya koyan HEAŞ, hayata geçirdiği uygulamanın yalnızca görsel bir çalışma olmanın ötesinde; Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ’ne duyulan saygının simgesi olarak dikkat çekti.

“MİLLETİMİZİN KALBİNDE DAİMA YAŞAYACAKTIR”

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada; “Çanakkale’de yazılan destan; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle bir milletin kaderini değiştirdiği eşsiz bir mücadeledir. Bu büyük zaferin 111. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale’de doğan o sarsılmaz ruh, milletimizin hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

