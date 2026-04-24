İstanbul'da çileye dönüşen yolculuk!

Megakent İstanbul'da ulaşım sorunu vatandaşları çileden çıkardı. Haramidere'de uzun süre metrobüs bekleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Duraklarda oluşan insan seli ise kemeraya yansıdı. Bir vatandaş "İşe giden var okula giden var. Bir saattir 153 arıyoruz. Sizin krizi yönetecek bir masanız yok mu?" diyerek yerel yönetime seslendi.

