Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü iddiaya edilen yer havadan görüntülendi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gülistan Doku soruşturması kapsamında Pertek'in Koçpınar köyünde Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen mezar, havadan görüntülendi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alından 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü iddiaya edilen yer havadan görüntülendi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyünde bir türbe yakınına gömüldüğü iddia edildi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'üne adli kontrol kararı verildi.
ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra Hasan Halife Türbesi yakınlarına gömüldüğü iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl yapılan aramalarda şüpheli bir boşluk tespit edildiği ancak kemik veya cesede rastlanmadığı raporlandı.
Koçpınar Köy Muhtarı Eyüp Altaca, olay hakkında bilgi sahibi olmadığını ve konunun bir an önce aydınlatılmasını istediğini belirtti.
Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyünde bulunan Hasan Halife Türbesi yakınlarına gömüldüğü iddia edilmişti.

Geçtiğimiz yıl jandarma ekipleri tarafından ‘Yeraltı Görüntüleme' cihazıyla arama yapılmış şüpheli bir boşluk tespit edilmişti. Boşluğun olduğu ebatların ortalama olarak 1.60-1.70 metre uzunluğunda, 70-80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde, mezar görüntüsünde olduğu tespit edildiği fakat herhangi bir kemik veya insan cesedine rastlanmadığı raporlanmıştı.

Raporda geçen yer ve köy, hem havadan hem de karadan görüntülendi. Köy muhtarı Eyüp Altaca ise yetkililerin bir çalışma yaptığını ve durumun jandarma raporunda da olduğunu söyledi.

'BİR AN ÖNCE AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ'

Yaklaşık 2 yıldır muhtarlık yaptığını belirten Koçpınar Köy Muhtarı Eyüp Altaca, "Bu konu hakkında bir bilgim yok. Bizde medya aracılığıyla duyduk. Duyunca şok olduk. Buraya kimin vasıtasıyla nasıl getirdiklerini bilmiyoruz. Bu olayın da bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Yetkililer burada bir çalışma yapmış, bu durum jandarma raporunda da var. Buraya gömüldüğüne dair bizlere herhangi bir bilgi verilmedi. Bizim merkez köyümüz Koçpınar geçiyor ama ben mezrada oturuyorum. Köy ile oturduğumuz yer arasında yaklaşık olarak 5 kilometre var. Günü birlik orada değilim. Köyde 3-4 hane var fakat gömüldüğü iddia edilen yerden bayağı uzakta yaşıyorlar. Hasan Halife Türbesi var, vatandaşların mezarlıkları da orada. Her yıl ziyaret amaçlı vatandaşlar geliyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında kamera detayı! Olaydan 2 gün sonra hepsi değişmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan Gülistan Doku açıklaması! 'Bulgular cinayeti onun işlediğine dair'
