Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaşananların çok acı olduğunu söyleyen Saral, soruşturmada elde edilen son bulguları değerlendirdi.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan Gülistan Doku açıklaması! 'Bulgular cinayeti onun işlediğine dair' Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunu işaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gülistan Doku soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Saral, soruşturmada elde edilen bulguların eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunu işaret ettiğini söyledi. Adalet Bakanlığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın süreci titizlikle yürüttüğünü ve kimseye ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun dosyanın üzerine gideceğini belirtti.

"TÜM BULGULAR ONU İŞARET EDİYOR"

Cinayetin faili olarak eski Vali Tunceli Valisi Tuncay Sonel''in oğlunu işaret eden Saral, "Kamuoyunda, medyada gördüğümüz olay bizi derinden sarstı. Umuyorum ki doğru değildir... Söylenenler, yaşananlar çok üzücü, çok acı verici. Ortada neticede bir kızımızın katli söz konusu. 6 yıl öncesinde olan bir olay. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor. Bu şekilde bir eski valinin de oğlunun bu cinayete isminin işaret ediliyor olması... O yöne doğru sorgulamalar, yeniden dosyada bazı insanların sorgulanması... İfadeleri alındıktan sonra çok net bir şekilde ortaya konulacak." dedi.

"KİM OLURSA OLSUN ADALETTEN KAÇAMAZ"

Adalet Bakanlığı'nın ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının süreci titizlikle yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, kimseye ayrıcalık tanınmayacağının altını net bir şekilde çizdi:

"Adalet Bakanlığımız doğru olanı yapıyor. Kim olursa olsun, devletin en üst kademesindeki kim varsa... Göstergeler, bulgular onu ortaya koyuyorsa kim olursa olsun adaletten kaçamaz. Adalet bir devletin adaletsiz olmaz... İnşallah umuyoruz ki öyle olmamıştır ama eğer böyle bir şey varsa, adalet ne diyorsa, o babamızın da oğlu olsa, kimin oğlu olursa olsun eğer böyle bir cinayet işlenmişse... Bu maşeri vicdanı ciddi şekilde rahatsız eder. Adaletin kestiği parmak acımaz. Kim olursa olsun o babanın da, o yetkilinin de oğlunun... kim olursa olsun adalete teslim edilmesi lazım."

Saral, ayrıca dosyayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun kararlılığına da dikkat çekerek, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşımız da bütün geçmişteki o süreçleri, yakinen ortadaki bulguları incelemek suretiyle sonuna kadar bu işin üzerine gideceğini söylüyor" şeklinde konuştu.