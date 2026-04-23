3 çocuğun hayrete düşüren anları! Silahla dehşet saçtılar: O anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 çocuğun boş arazide silahla defalarca ateş edip, vatandaşların sesi duyup tepki göstermeleri üzerine motosiklete binerek kaçtıkları anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; çocuklardan birinin belindeki silahı çıkartıp peş peşe ateş ettiği, koyun sürüsünün silah sesinden korkup kaçtığı, vatandaşın silah sesine koşup çocuklara bağırması ve çocukların motosiklete binip kaçtığı anlar kaydedildi. Çocukların sürekli bölgeye gelip silahla ateş ettiklerini ifade eden Hasan Yapıcı, kolluk kuvvetlerine denetimlerini yapmaları çağrısında bulundu.

