Fırtınada uçan sac çatı tehlike saçtı! Faciadan kıl payı dönüldü

Eskişehir'de bir sitenin içinde bulunan 4 katlı binanın sac malzemeden yapılan çatısı, fırtınanın etkisiyle parçalanarak uçtu. Aşağıya doğru savrulan çatıdan kopan parçalar sokak ortasına düşerken, park halindeki araçlarda maddi zarar meydana geldi. Çatıdan kopan bazı parçalar ise çevredeki binaların dış cephesine adeta mermi gibi saplandı. Kimsenin yaralanmadığı olay anbean kameraya yansıdı.

