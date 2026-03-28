Denizli'nin Tavas ilçesini şiddetli fırtına vurdu. Fırtına ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgara dayanamayan birçok ağaç devrilirken, bazıları elektrik kablolarına ve direklere zarar verdi.

HABERİN ÖZETİ Tavas'ı fırtına vurdu! Denizli'de hayat felç oldu Denizli'nin Tavas ilçesi şiddetli fırtınanın etkisiyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği bir durum yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, bazıları elektrik kablolarına ve direklere zarar verdi. Devrilen bir ağaç elektrik direğinin ve park halindeki bir otomobilin üzerine düştü, can kaybı yaşanmadı ancak araçta ve elektrik altyapısında hasar oluştu. Tavas Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak, zarar gören alanları temizlemek ve çatılardaki hasarlara müdahale etmek için çalışma başlattı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık çalışmaları sahadan takip ederek ekipleri yönlendirdi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçede yaşanan olaylardan birinde, dev bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek elektrik direğinin ve park halindeki lüks bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta ve elektrik altyapısında hasar meydana geldi.

Fırtına sonrası Tavas Belediyesi ekipleri sahaya çıkarak devrilen ağaçların kaldırılması ve zarar gören alanların temizlenmesi için çalışma başlattı. Çatılarda oluşan hasarlara da müdahale eden ekipler, ilçede hayatın normale dönmesi için yoğun mesai harcadı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da çalışmaları sahadan takip ederek ekipleri yönlendirdi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.