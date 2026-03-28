Tavas'ı fırtına vurdu! Denizli'de hayat felç oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken kuvvetli rüzgara dayanamayan birçok ağaç devrildi. Fırtına sonrası Tavas Belediyesi ekipleri sahaya çıkarak devrilen ağaçların kaldırılması ve zarar gören alanların temizlenmesi için çalışma başlattı.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 18:28

Denizli'nin Tavas ilçesini şiddetli fırtına vurdu. Fırtına ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgara dayanamayan birçok ağaç devrilirken, bazıları elektrik kablolarına ve direklere zarar verdi.

İlçede yaşanan olaylardan birinde, dev bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek elektrik direğinin ve park halindeki lüks bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta ve elektrik altyapısında hasar meydana geldi.

Fırtına sonrası Tavas Belediyesi ekipleri sahaya çıkarak devrilen ağaçların kaldırılması ve zarar gören alanların temizlenmesi için çalışma başlattı. Çatılarda oluşan hasarlara da müdahale eden ekipler, ilçede hayatın normale dönmesi için yoğun mesai harcadı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da çalışmaları sahadan takip ederek ekipleri yönlendirdi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

