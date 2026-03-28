İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Polis Memuru Serkan Ünal şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Memuru Serkan Ünal'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklamalarda, ''Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan Ünal 23.03.2026 günü aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'' denildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başsağlığı mesajında ''Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı:
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''28 Mart 2026 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz'' denildi.