 | Murat Makas

MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz kaza sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da askeri araç kazası sonucu Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu duyurdu.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 14:31

, kahraman Mehmetçiğimizin haberini sosyal medyadan duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay, askeri araç kazası sonucu şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mill Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şu ifadelere yer verdi:

Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da görev esnasında meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Yusuf Açay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı.

