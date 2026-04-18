Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada

Hatay'da kuvvetli fırtınanın uçurduğu çatının park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 12:21
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 12:21

Meteorolojinin yağışlı hava ve uyarısında bulunduğu 'da akşam saatlerinde ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Sahil ilçeleri olan; İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Payas ve Dörtyol'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar kendini gösteren kuvvetli fırtına çevreye zarar verdi. Arsuz ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde etkili olan fırtına apartmanın çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

Hatay'da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle Arsuz ilçesinde bir apartmanın çatısı uçarak park halindeki araçlara zarar verdi.
Meteoroloji yağışlı hava ve fırtına uyarısında bulundu.
Hatay'ın sahil ilçeleri olan İskenderun, Arsuz, Dörtyol ve Payas'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde etkili olan fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu.
Uçan çatı park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.
Zarar gören araç sahiplerinden Yunus Emre Batıayaz, aracının perte çıktığını belirtti ve şikayetçi olduklarını söyledi.
Apartman sahibi masrafları karşılayacağını belirtti.
Çatının uçarak araçlara zarar verdiği anlar anbean kameraya yansıdı. 'Kızım gibi bakıyordum' dediği aracı çatının uçmasıyla zarar gören Yunus Emre Batıayaz, "Rüzgardan dolayı çatı uçtu ve aracıma zarar verdi. Telaşla aşağı indik, şu an perte çıktı ve maddi büyük bir zararımız var. Ayrıyeten can kaybımız da olabilirdi. Sadece benim arabam değil, üç dört araba birlikte gitti. Bu arabanın dün alıcısı çıkmıştı, müşterisi çıktı. Ben de satmak istemedim ve şu an arabam bu halde. Kızım gibi bakıyordum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şikayetçi olduk, tutanak tutuldu. Mahkeme yoluyla ilerleyeceğiz, Hüseyin bey geldi hemen apartman sahibi ve masrafları karşılayacağını söyledi" dedi.

