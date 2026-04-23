23 Nisan 2026 güncel döviz kuru: Dolar kaç TL oldu? Euro'da son durum ne?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabahında döviz piyasası hareketli. Dolar yükselişe geçerken, Euro düşüş eğilimine girdi. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son rakamlar...
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar, yeni güne sınırlı da olsa bir artışla merhaba dedi:
Dolar Alış: 44,9155 TL
Dolar Satış: 44,9312 TL
Doların aksine Euro, yeni işlem gününde Türk Lirası karşısında değer kaybetti. Bir önceki kapanışa göre düşüş eğilimine giren Euro, 52,67 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Euro Alış/Satış: 52,6764 TL