Gram altın 6 bin 800 TL sınırından düştü: 23 Nisan 2026'da çeyrek, ons ve tam altın ne kadar?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 08:01
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 08:07
1
ALTINDA 23 NİSAN HAREKETLİLİĞİ

Jeopolitik riskler ve doların küresel güçlenmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. 23 Nisan sabahında gram altın 6.797 TL, ons altın ise 4.701 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel çeyrek, yarım ve tam altın satış fiyatları...

2
ALTIN NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Piyasa analistlerine göre, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın arkasında Orta Doğu’da sağlanan ateşkesin uzatılması piyasaları bir nebze rahatlatsa da, bölgedeki kalıcı barışın henüz sağlanamaması yatırımcıların "bekle-gör" politikası izlemesine neden oluyor. ABD faiz oranlarındaki belirsizlik ve küresel ekonomik veriler dolara olan talebi artırırken, "sarı metal" üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

3
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde işlem görüyor:

Gram Altın: 6.797,11 TL

Çeyrek Altın: 11.095,00 TL

Yarım Altın: 22.170,00 TL

Tam Altın: 43.990,00 TL

Cumhuriyet Altını: 44.230,00 TL

Gremse Altın: 109.974,99 TL

Ons Altın: 4.701,76 Dolar

