Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve adeta sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma devam ederken gözaltı ve tutuklamalar da peş peşe geldi. 14 Nisan'da yapılan operasyonda tüm okların çevrildiği dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ve vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 10 kişi tutuklandı. Ortaya çıkan kritik detayların ardından Gülistan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında kamera detayı! Olaydan 2 gün sonra hepsi değişmiş Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku dosyasının yeniden açılmasıyla cinayet şüphesi üzerine soruşturma derinleşti. Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten 2 gün sonra, kameraların kör noktalarındaki değişimin yapılacağına dair bir ihbar yapıldığı ortaya çıktı. Doku'nun kaybolmasını aydınlatabilecek kritik noktalardaki kamera kayıtlarının incelenmediği ve sonrasında değiştirildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ve vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 10 kişi tutuklandı. Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel, kamera değişimiyle ilgili bir talimat vermediğini belirterek konudan bilgisinin olmadığını söyledi ve muhatabın il emniyet müdürü olduğunu belirtti. Ortaya çıkan kritik detaylar sonrasında Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

TÜM KAMERA AÇILARI DEĞİŞTİ

Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Öyle ki Doku'nun kaybolduğu tarih olan 5 Ocak 2020'den 2 gün sonra, Aselsan görevlisinin 5 dakika arayla 155'i arayarak "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dediği ortaya çıktı.

Doku, köprüde ve barajda aranırken tüm şehri tepeden hâkim gören ve Gülistan'ın kaybolmasını aydınlatabilecek K noktalarındaki (Kör noktalar) kamera kayıtlarının incelenmediği, 2 gün sonra da değiştirilmesine karar verildiği anlaşıldı.

"TALİMATI BEN VERMEDİM"

Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel, bu hususla ilgili iddiaları yalanladı. "Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Ben böyle bir talimat vermedim" diyen Sonel, "Bu konuyu il emniyet müdürü bilir. Muhatabı odur" cevabı vermesi de kafaları karıştırdı.