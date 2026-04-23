İsrail bağlantılı gemilere baskın: İran, Hürmüz’deki operasyonun perde arkasını yayınladı!

ABD’nin İran’a yönelik sıkılaştırdığı deniz ablukası bölgede gerilimi tırmandırırken, Tahran yönetimi stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini servis ederek Washington'a açık bir mesaj gönderdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından paylaşılan videolarda, sürat motorlarıyla hedef alınan dev gemilere yaklaşan silahlı özel kuvvetlerin, güverteye çıktığı ve gemilerin kontrolünü ele geçirdiği anlar saniye saniye kaydedildi. El konulan gemilerden biri olan "MSC-Francesca"nın İsrail (Siyonist rejim) ile doğrudan bağlantılı olduğu iddia edilirken, diğer gemi olan "Epaminondas" ile birlikte "deniz güvenliği sistemlerini manipüle etmek" ve "seyir güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamalarıyla İran kara sularına çekildikleri belirtildi. DMO Deniz Kuvvetleri, gerekli izinler olmadan bölgede faaliyet gösteren bu gemilerin, uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkonulduğunu vurgulayarak, bölgedeki hakimiyetlerinin tavizsiz süreceği mesajını verdi.