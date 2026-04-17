Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası akaryakıta büyük indirim kapıda

Ateşkes sürerken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açtığını duyurması piyasaları hareketlendirirken petrol fiyatlarında da aşırı düşüş yaşandı. Savaş sürecinde ateşlenen akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki haftadan itibaren indirim bekleniyor.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 18:11

ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan , devam eden 2 haftalık ateşkes sürecinde çok önemi bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'nın gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

İran'ın ABD ile ortak saldırı sonrası Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmasıyla petrol fiyatlarında düşüş yaşandı ve akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açıldığını duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrol taşımacılığını etkileyerek akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemişti.
Savaş sürecinde petroldeki artış Bangladeş, Endonezya, Myanmar, Güney Kore, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerde tasarruf tedbirlerine yol açtı.
İran'ın Hürmüz kararı sonrası petrol varil fiyatı 100 dolardan 91 dolara geriledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak benzin, motorin ve LPG'de indirimin önümüzdeki haftadan itibaren yansıyacağı değerlendiriliyor.
İstanbul'da güncel benzin litre fiyatı 62.70 TL, motorin litre fiyatı 71.59 TL ve LPG fiyatı 34.99 TL olarak belirtildi.
SAVAŞ AKARYAKIT FİYATLARINI VURDU

28 Şubat'ta başlayan savaşta kapanan Hürmüz Boğazı, petrol taşımacılığında oynadığı kritik rol nedeniyle akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

sürecinde petroldeki artış, akaryakıt fiyatlarının da ateşini yükseltirken Bangladeş, Endonezya, Myanmar, Güney Kore, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerde sıkı tasarruf tedbirleri uygulanmaya başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI SONRASI PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

İran'ın Hürmüz kararı, petrol piyasasında rüzgarı tersine çevirdi ve petrol varil fiyatı 100 dolardan 91 dolara kadar geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarını yakından etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki akaryakıt taşımacılığı yeni kararla tekrar başlarken benzin, motorin ve LPG'de indirim beklentisi ortaya çıktı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına da indirimin önümüzdeki haftadan itibaren yansıyacağı değerlendiriliyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 62.70 TL,

Motorinin litre fiyatı: 71.59 TL,

LPG fiyatı ise 34.99 TL

