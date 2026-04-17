Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası akaryakıta büyük indirim kapıda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan İran, devam eden 2 haftalık ateşkes sürecinde çok önemi bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açıldığını duyurdu.
28 Şubat'ta başlayan savaşta kapanan Hürmüz Boğazı, petrol taşımacılığında oynadığı kritik rol nedeniyle akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiledi.
Savaş sürecinde petroldeki artış, akaryakıt fiyatlarının da ateşini yükseltirken Bangladeş, Endonezya, Myanmar, Güney Kore, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerde sıkı tasarruf tedbirleri uygulanmaya başladı.
İran'ın Hürmüz kararı, petrol piyasasında rüzgarı tersine çevirdi ve petrol varil fiyatı 100 dolardan 91 dolara kadar geriledi.
Petrol fiyatlarını yakından etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki akaryakıt taşımacılığı yeni kararla tekrar başlarken benzin, motorin ve LPG'de indirim beklentisi ortaya çıktı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına da indirimin önümüzdeki haftadan itibaren yansıyacağı değerlendiriliyor.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 62.70 TL,
Motorinin litre fiyatı: 71.59 TL,
LPG fiyatı ise 34.99 TL