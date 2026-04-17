Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hürmüz Boğazı açıldı, piyasalar hareketlendi! Altın ve gümüş yükseldi, brent petrol çakıldı

Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmasıyla piyasalar hareketlendi. Hürmüz'ün açılmasının ardından Brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düştü. Altın, gümüş ve borsada ise sıçrama oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hürmüz Boğazı açıldı, piyasalar hareketlendi! Altın ve gümüş yükseldi, brent petrol çakıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 16:46

ABD ve İran arasında ateşkesin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den piyasaları hareketlendiren açıklama geldi. Arakçi, 'nın açıldığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından İran Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurması piyasalarda hareketliliğe neden oldu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.
Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte altın ve gümüş yükselirken, borsalar da hareketlendi.
Brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düşerek 91 dolar seviyesine geriledi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte altın, gümüş, borsalar yükselirken, düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARI

  • Ons altın Hürmüz'ün açılmasına anında reaksiyon verdi. Ons altın 4 bin 888 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 7 bin TL'nin üstüne çıktı.
GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Altın gibi gümüş de yükselişe geçti. Gümüş yüzde 4'e yakın yükselişle 118 TL'ye tırmandı. Ons gümüş 82 dolara çıktı.
BORSA DA SIÇRADI

  • Borsa İstanbul da Hürmüz'ün açılmasıyla rekor seviyelere fırladı. BİST yüzde 1,5'in üstünde yükselişle 14 bin 438 puana sıçradı.
BRENT PETROL ÇAKILDI

  • Brent petrol fiyatı sert düştü. Brent petrol yüzde 10'dan fazla bir düşüşle 88.74 dolara kadar geriledi.
TURMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine Lübnan'daki süresince tamamen izin verildiğini duyurmasından sonra ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan İran'a teşekkür etti.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.