Hürmüz Boğazı açıldı, piyasalar hareketlendi! Altın ve gümüş yükseldi, brent petrol çakıldı
Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmasıyla piyasalar hareketlendi. Hürmüz'ün açılmasının ardından Brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düştü. Altın, gümüş ve borsada ise sıçrama oldu. İşte detaylar...
Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte altın, gümüş, borsalar yükselirken, brent petrol düşüşe geçti.
ALTIN FİYATLARI
Ons altın Hürmüz'ün açılmasına anında reaksiyon verdi. Ons altın 4 bin 888 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 7 bin TL'nin üstüne çıktı.
GÜMÜŞ FİYATLARI
Altın gibi gümüş de yükselişe geçti. Gümüş yüzde 4'e yakın yükselişle 118 TL'ye tırmandı. Ons gümüş 82 dolara çıktı.
BORSA DA SIÇRADI
Borsa İstanbul da Hürmüz'ün açılmasıyla rekor seviyelere fırladı. BİST yüzde 1,5'in üstünde yükselişle 14 bin 438 puana sıçradı.
BRENT PETROL ÇAKILDI
Brent petrol fiyatı sert düştü. Brent petrol yüzde 10'dan fazla bir düşüşle 88.74 dolara kadar geriledi.
TURMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine Lübnan'daki ateşkes süresince tamamen izin verildiğini duyurmasından sonra ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan İran'a teşekkür etti.