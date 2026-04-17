Altın yatırımcısını üzecek senaryo! Tuna Kaya 21 Nisan'ı işaret etti

Altın, gümüş, Bitcoin ve petrol fiyatları için kritik eşikleri açıklayan Ekonomist Tuna Kaya, küresel piyasalarda ABD-İran gerilimiyle artan riskleri değerlendirdi.
Ekonomist Tuna Kaya, kendi YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede küresel piyasaların yönünü belirleyen kritik gelişmelere dikkat çekti. Özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim ve ateşkes sürecine ilişkin belirsizliklerin, piyasalarda hem iyimserliği hem de risk algısını aynı anda beslediğini vurguladı.
Kaya, son dönemde “Amerika ile İran arasındaki ateşkesin uzatılabileceğine dair haber akışları piyasalarda iyimserliği artırdı ve ABD borsalarında yeni rekorlar görülüyor” ifadelerini kullanırken, değerli metallerde de toparlanma sinyallerinin öne çıktığını belirtti. Ancak asıl kritik sorunun bu yükselişin sürdürülebilirliği olduğunun altını çizdi.
Jeopolitik risklere dikkat çeken Kaya, “önümüzdeki dönemde iki ülke arasında yeniden bir çatışma ihtimalinin olup olmadığı” sorusunun piyasaların ana gündemi olduğunu ifade etti.
Mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde ise müzakerelerin beklenen sonucu vermediğini belirterek, “son gelişmelere baktığımızda, Amerika ile İran arasında yapılan müzakerelerin olumsuz sonuçlandığını görüyoruz. Mevcut ateşkesin haftaya salı günü sona ermesi bekleniyor” dedi.
Ateşkesin uzatılmasının piyasalar için olumlu olacağını vurgulayan Kaya, buna rağmen risklerin ortadan kalkmadığını şu sözlerle dile getirdi: "Her iki tarafın da askeri hazırlıklarını sürdürmesi riskin ortadan kalkmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehditleri ve Kızıldeniz bağlantısındaki kritik geçiş noktalarına yönelik söylemlerinin piyasalar açısından yakından izlendiğini belirten Kaya, ABD’nin de bölgedeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.
Bu gelişmelerin enerji piyasalarına doğrudan yansıdığını belirten Kaya, “Bu gelişmeler petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu” dedi. Petrol için kritik seviyeye de işaret eden ekonomist, “Petrol tarafında 100 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda fiyatların 110 dolar bandına doğru hareket etmesi mümkün” değerlendirmesinde bulundu.
Piyasalardaki dalgalanmanın arttığına da dikkat çeken Kaya, volatilite endeksine ilişkin olarak “daha önce 20 seviyesinin altına gerileyen endeksin tekrar bu seviyenin üzerine çıkması, piyasalarda dalgalanmanın artabileceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
Altın tarafında teknik görünümü detaylandıran Kaya, “daha önce güçlü bir yükseliş trendi vardı ancak bu trend kırıldı. Buna rağmen kısa vadede düşen trendin de yukarı yönlü kırılması olumlu bir gelişme” dedi.
4889 seviyesinin kritik eşik olduğunu belirten Kaya, “Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yukarı yönlü hareket güç kazanabilir. Ancak 5200 seviyesi aşılmadan yeni zirvelerden bahsetmek zor” şeklinde konuştu. Aşağı yönlü riskler için ise “4651 seviyesi önemli destek” dedi.
Gram altın için de önemli seviyeler paylaşan Kaya, “6828 ilk destek, ardından 6524 ve 6200 seviyeleri daha güçlü destek bölgeleri. Özellikle 6500 civarına geri çekilmeler kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.
Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise temkinli bir iyimserlik sergileyen Kaya, “yükselen dipler olumlu olsa da tepe seviyelerinde zayıflık dikkat çekiyor” dedi.
80 dolar seviyesini kritik direnç olarak tanımlayan Kaya, “82.7 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 90 ve 96 seviyeleri gündeme gelebilir. 96 seviyesi aşılmadan daha büyük yükselişlerden bahsetmek zor” diye konuştu.
Platin tarafında daha olumlu bir tablo çizen Kaya, “düşen trend kırılmış durumda ve yukarı yönlü hareket devam ediyor” diyerek 2187 seviyesinin aşılması halinde “2500 bandına doğru hareket mümkün olabilir” dedi.
Kripto paralara da değinen Kaya, Bitcoin için “düşen trendini kırmış olsa da 74.000 seviyesi kritik bir eşik” değerlendirmesinde bulundu. “Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 84.000 hedeflenebilir. Ancak 67.000 seviyesinin altına inilmesi durumunda sert satışlar görülebilir” uyarısında bulundu. Ethereum için ise “2400 seviyesi güçlü direnç, 2100 seviyesi ise kritik destek” dedi.
Faiz indirimi beklentilerinin ötelenmiş olduğunu belirten Kaya, Borsa İstanbul için “14.500 seviyesi önemli bir direnç, 14.100 ve 13.700 seviyeleri ise destek olarak izleniyor” ifadelerini kullandı.
Genel çerçevede jeopolitik risklerin belirleyici olmaya devam ettiğini vurgulayan Kaya, “Ortadoğu’daki belirsizlik piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Ateşkesin uzatılması piyasaları destekleyebilir, ancak olası bir çatışma durumunda sert satışlar görülebilir” diyerek yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Bu tür dönemlerde “portföyde belirli oranda nakit bulundurmak ve risk yönetimine dikkat etmek” gerektiğini sözlerine ekledi.