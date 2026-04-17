Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın yatırımcısını üzecek senaryo! Tuna Kaya 21 Nisan'ı işaret etti

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 15:17
1
Altın, gümüş, Bitcoin ve petrol fiyatları için kritik eşikleri açıklayan Ekonomist Tuna Kaya, küresel piyasalarda ABD-İran gerilimiyle artan riskleri değerlendirdi. 
 

2
Özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim

Ekonomist Tuna Kaya, kendi YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede küresel piyasaların yönünü belirleyen kritik gelişmelere dikkat çekti. Özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim ve ateşkes sürecine ilişkin belirsizliklerin, piyasalarda hem iyimserliği hem de risk algısını aynı anda beslediğini vurguladı.
 

3
Kaya, son dönemde “Amerika ile İran arasındaki ateşkesin uzatılabileceğine dair haber akışları piyasalarda iyimserliği artırdı ve ABD borsalarında yeni rekorlar görülüyor” ifadelerini kullanırken, değerli metallerde de toparlanma sinyallerinin öne çıktığını belirtti. Ancak asıl kritik sorunun bu yükselişin sürdürülebilirliği olduğunun altını çizdi.
 

4
Jeopolitik risklere dikkat çeken Kaya, “önümüzdeki dönemde iki ülke arasında yeniden bir çatışma ihtimalinin olup olmadığı” sorusunun piyasaların ana gündemi olduğunu ifade etti. 

 

5
21 NİSAN SALI KRİTİK TARİH

Mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde ise müzakerelerin beklenen sonucu vermediğini belirterek, “son gelişmelere baktığımızda, Amerika ile İran arasında yapılan müzakerelerin olumsuz sonuçlandığını görüyoruz. Mevcut ateşkesin haftaya salı günü sona ermesi bekleniyor” dedi.

6
Ateşkesin uzatılmasının piyasalar için olumlu olacağını vurgulayan Kaya, buna rağmen risklerin ortadan kalkmadığını şu sözlerle dile getirdi: "Her iki tarafın da askeri hazırlıklarını sürdürmesi riskin ortadan kalkmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu.


 

7
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehditleri ve Kızıldeniz bağlantısındaki kritik geçiş noktalarına yönelik söylemlerinin piyasalar açısından yakından izlendiğini belirten Kaya, ABD’nin de bölgedeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.

8
PETROL YENİDEN KRİTİK VİRAJDA

Bu gelişmelerin enerji piyasalarına doğrudan yansıdığını belirten Kaya, “Bu gelişmeler petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu” dedi. Petrol için kritik seviyeye de işaret eden ekonomist, “Petrol tarafında 100 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda fiyatların 110 dolar bandına doğru hareket etmesi mümkün” değerlendirmesinde bulundu.
 

9
Piyasalardaki dalgalanmanın arttığına da dikkat çeken Kaya, volatilite endeksine ilişkin olarak “daha önce 20 seviyesinin altına gerileyen endeksin tekrar bu seviyenin üzerine çıkması, piyasalarda dalgalanmanın artabileceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
 

10
Altın tarafında teknik görünümü detaylandıran Kaya, “daha önce güçlü bir yükseliş trendi vardı ancak bu trend kırıldı. Buna rağmen kısa vadede düşen trendin de yukarı yönlü kırılması olumlu bir gelişme” dedi. 

 

11
ALTIN İÇİN KRİTİK EŞİK

4889 seviyesinin kritik eşik olduğunu belirten Kaya, “Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yukarı yönlü hareket güç kazanabilir. Ancak 5200 seviyesi aşılmadan yeni zirvelerden bahsetmek zor” şeklinde konuştu. Aşağı yönlü riskler için ise “4651 seviyesi önemli destek” dedi.

12
GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Gram altın için de önemli seviyeler paylaşan Kaya, “6828 ilk destek, ardından 6524 ve 6200 seviyeleri daha güçlü destek bölgeleri. Özellikle 6500 civarına geri çekilmeler kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.
 

13
Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise temkinli bir iyimserlik sergileyen Kaya, “yükselen dipler olumlu olsa da tepe seviyelerinde zayıflık dikkat çekiyor” dedi. 
 

14
80 dolar seviyesini kritik direnç olarak tanımlayan Kaya, “82.7 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 90 ve 96 seviyeleri gündeme gelebilir. 96 seviyesi aşılmadan daha büyük yükselişlerden bahsetmek zor” diye konuştu.

15
Platin tarafında daha olumlu bir tablo çizen Kaya, “düşen trend kırılmış durumda ve yukarı yönlü hareket devam ediyor” diyerek 2187 seviyesinin aşılması halinde “2500 bandına doğru hareket mümkün olabilir” dedi.
 

16
Kripto paralara da değinen Kaya, Bitcoin için “düşen trendini kırmış olsa da 74.000 seviyesi kritik bir eşik” değerlendirmesinde bulundu. “Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 84.000 hedeflenebilir. Ancak 67.000 seviyesinin altına inilmesi durumunda sert satışlar görülebilir” uyarısında bulundu. Ethereum için ise “2400 seviyesi güçlü direnç, 2100 seviyesi ise kritik destek” dedi.
 

17
Faiz indirimi beklentilerinin ötelenmiş olduğunu belirten Kaya, Borsa İstanbul için “14.500 seviyesi önemli bir direnç, 14.100 ve 13.700 seviyeleri ise destek olarak izleniyor” ifadelerini kullandı.
 

18
Genel çerçevede jeopolitik risklerin belirleyici olmaya devam ettiğini vurgulayan Kaya, “Ortadoğu’daki belirsizlik piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. 

19
SERT SATIŞLAR GELEBİLİR

Ateşkesin uzatılması piyasaları destekleyebilir, ancak olası bir çatışma durumunda sert satışlar görülebilir” diyerek yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Bu tür dönemlerde “portföyde belirli oranda nakit bulundurmak ve risk yönetimine dikkat etmek” gerektiğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.