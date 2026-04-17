İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal etti! Trump, İran'ın nükleer kararını duyurdu! İşte Orta Doğu'da son gelişmeler
ABD, İran, İsrail ateşkesine Lübnan da eklendi. Fakat İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ı bombaladığı bildirildi. Lübnan basını, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) iki bölgede yoğun faaliyet gösterdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerde kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek, Tahran yönetiminin nükleer şartı kabul ettiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise çatışmadan kaçınılması gerektiğini, ABD'nin savaşta galip gelemeyeceğini söyledi. Savaş durumunda bölge ülkelerin ve dünyanın savaşta ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyarı yaptı.
İşte ABD, İran, İsrail kırılgan ateşkesinde yaşanan son gelişmeler...
TRUMP'TAN HİZBULLAH'A MESAJ
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesini duyurmasının ardından Hizbullah'ın "bu önemli dönemde güzel ve düzgün bir tavır" sergilemesini temenni ettiğini bildirdi.
İSRAİL, LÜBNAN'DA ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve Tel Aviv saatiyle gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in güney Lübnan'daki 2 beldeye yoğun bombardıman düzenlediği belirtildi.
PEZEŞKİYAN: ABD BU ÇATIŞMADA GALİP GELMEYECEK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, , "İran halkı, defalarca taahhütlerin ihlal edilmesi, müzakereler sürerken saldırılar düzenlenmesi ve yetkililere yönelik suikastlar gerçekleştirilmesi nedeniyle ABD’ye güvenmemektedir. Ancak buna rağmen İran, başta Pakistan olmak üzere dost ülkeler aracılığıyla temaslarını sürdürmekte ve milli çıkarlarını kararlılıkla savunmaktadır. Bu savaş hiçbir tarafın yararına olmayacaktır. ABD bu çatışmada galip gelmeyecek, aksine bölge ülkeleri ve dünya ağır bedeller ödeyecektir. Bu süreçten çıkar sağlamaya çalışan tek taraf ise Siyonist rejimdir" dedi.
İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ BAŞLADI
Lübnan ile İsrail arasında 10 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla başladı.
TRUMP: İRAN NÜKLEER ŞARTINI KABUL ETTİ
Trump, İran'la görüşmelerin yoğun ve verimli şekilde sürdüğüne işaret ederek, yakın zamanda anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
ABD Başkanı, "İran'la bir anlaşma yapmaya çok yakınız. İran'la bir sonraki doğrudan görüşme bu hafta sonu olabilir. İran'la birçok anlaşma yapıyoruz ve bence yakında çok olumlu gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.
İran'daki yeni liderlerle çok iyi anlaştıklarını vurgulayan Trump, Tahran'la yapmayı umdukları anlaşmanın "nükleer silaha sahip olmamayı" da kapsadığını ileri sürdü.