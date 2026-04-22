Trump ateşkesi uzattı, Hürmüz'deki ablukayı kaldırmadı! İran ise misillemeyle karşılık verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın "itibarını korumak" için Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmak istediğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını istemiyor; boğazın açık kalmasını istiyorlar ki günde 500 milyon dolar kazanabilsinler (Boğaz kapanınca kaybettikleri miktar da budur!). Ben boğazı tamamen abluka altına aldığım (kapattığım!) için kapatılmasını istediklerini söylüyorlar, yani sadece ‘itibarlarını korumak’ istiyorlar. 4 gün önce insanlar bana gelip, ‘Efendim, İran boğazı derhal açmak istiyor’ dediler. Ama bunu yaparsak, İran'ın geri kalanını, liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran'la asla bir anlaşma yapılamaz!"