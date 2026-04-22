Trump ateşkesi uzattı, Hürmüz'deki ablukayı kaldırmadı! İran ise misillemeyle karşılık verdi
ABD, İran, İsrail savaşında ateşkesin son dakikalarında Başkan Donald Trump, Pakistan'ın ricasıyla İran ile ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu. Fakat Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona ermeyeceğini ifade etti. Ablukanın sona ermesi durumunda İran ile hiçbir zaman anlaşma yapılamayacağını düşündüğünü ifade eden Trump, İran'ın 4 gün önce boğazın açılması teklifini de reddettiğini söyledi. İran ise ateşkesi uzatma talebinde bulunmadıklarını bildirdi. Ayrıca İran, Umman açıklarına bir kargo gemisini vurduğunu açıkladı.
İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
TRUMP: İRAN MADDİ OLARAK ÇÖKTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü. İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.
İRAN'DAN HÜRMÜZ ABLUKASINA MİSİLLEME
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'nun (UKMTO) açıklamasına göre, Umman açıklarındaki bir kargo gemisi, İran donanmasının saldırısına uğradığını bildirdi. İran savaş gemisinin açtığı ateş sonucu geminin güvertesinde ağır hasar oluştuğu duyurulurken, mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
TRUMP, İRAN'IN TALEBİNİ DUYURDU
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın "itibarını korumak" için Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmak istediğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:
"İran, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını istemiyor; boğazın açık kalmasını istiyorlar ki günde 500 milyon dolar kazanabilsinler (Boğaz kapanınca kaybettikleri miktar da budur!). Ben boğazı tamamen abluka altına aldığım (kapattığım!) için kapatılmasını istediklerini söylüyorlar, yani sadece ‘itibarlarını korumak’ istiyorlar. 4 gün önce insanlar bana gelip, ‘Efendim, İran boğazı derhal açmak istiyor’ dediler. Ama bunu yaparsak, İran'ın geri kalanını, liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran'la asla bir anlaşma yapılamaz!"
PAKİSTAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
İRAN ATEŞKESİN UZATILMASINI TALEP ETMEDİ
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi. Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürmesinin ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran'ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı kaydedildi.
İRAN: KAYBEDEN TARAF ŞARTLARI BELİRLEYEMEZ
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile varılan geçici ateşkesi uzattığına" yönelik açıklamasına ilişkin, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." ifadesini kullandı.
İRAN: ABD'Yİ UYARIYORUZ, ELİMİZ TETİKTE
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İran’a yönelik herhangi bir olası saldırıya ilişkin, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını uyarıyoruz, elimiz tetikte.” açıklamasında bulundu.