SON DAKİKA!
Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

22.04.2026

Trump ateşkesi uzattı, Hürmüz'deki ablukayı kaldırmadı! İran ise misillemeyle karşılık verdi

ABD, İran, İsrail savaşında ateşkesin son dakikalarında Başkan Donald Trump, Pakistan'ın ricasıyla İran ile ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu. Fakat Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona ermeyeceğini ifade etti. Ablukanın sona ermesi durumunda İran ile hiçbir zaman anlaşma yapılamayacağını düşündüğünü ifade eden Trump, İran'ın 4 gün önce boğazın açılması teklifini de reddettiğini söyledi. İran ise ateşkesi uzatma talebinde bulunmadıklarını bildirdi. Ayrıca İran, Umman açıklarına bir kargo gemisini vurduğunu açıkladı. 

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 08:47

TRUMP: İRAN MADDİ OLARAK ÇÖKTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü. İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.

Tarih 08:35

İRAN'DAN HÜRMÜZ ABLUKASINA MİSİLLEME

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'nun (UKMTO) açıklamasına göre, Umman açıklarındaki bir kargo gemisi, İran donanmasının saldırısına uğradığını bildirdi. İran savaş gemisinin açtığı ateş sonucu geminin güvertesinde ağır hasar oluştuğu duyurulurken, mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

 

Tarih 07:01

TRUMP, İRAN'IN TALEBİNİ DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın "itibarını korumak" için Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmak istediğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını istemiyor; boğazın açık kalmasını istiyorlar ki günde 500 milyon dolar kazanabilsinler (Boğaz kapanınca kaybettikleri miktar da budur!). Ben boğazı tamamen abluka altına aldığım (kapattığım!) için kapatılmasını istediklerini söylüyorlar, yani sadece ‘itibarlarını korumak’ istiyorlar. 4 gün önce insanlar bana gelip, ‘Efendim, İran boğazı derhal açmak istiyor’ dediler. Ama bunu yaparsak, İran'ın geri kalanını, liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran'la asla bir anlaşma yapılamaz!"

Tarih 01:17

PAKİSTAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Tarih 00:51

İRAN ATEŞKESİN UZATILMASINI TALEP ETMEDİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi. Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürmesinin ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran'ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı kaydedildi.

Tarih 00:47

İRAN: KAYBEDEN TARAF ŞARTLARI BELİRLEYEMEZ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile varılan geçici ateşkesi uzattığına" yönelik açıklamasına ilişkin, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." ifadesini kullandı.

 

Tarih 00:41

İRAN: ABD'Yİ UYARIYORUZ, ELİMİZ TETİKTE

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İran’a yönelik herhangi bir olası saldırıya ilişkin, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını uyarıyoruz, elimiz tetikte.” açıklamasında bulundu.

