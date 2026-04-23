Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Devlet erkanı Anıtkabir'de! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıldönümü sebebiyle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 09:49

ve beraberindeki heyet 'nın 106. yıl dönümü sebebiyle 'e ziyaret gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’deki Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

TÖRENE ÇOK SAYIDA VEKİL KATILDI

Törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan ve Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM İdare Amirleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda milletvekili katıldı.

İLK TÖREN MECLİS'TE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

OTOBÜSLE ANITKABİR'E GEÇİLİDİ

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.

ETİKETLER
#numan kurtulmuş
#anıtkabir
#tbmm başkanı
#23 Nisan
#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.