Devlet erkanı Anıtkabir'de! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’deki Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

TÖRENE ÇOK SAYIDA VEKİL KATILDI

Törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan ve Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM İdare Amirleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda milletvekili katıldı.

İLK TÖREN MECLİS'TE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

OTOBÜSLE ANITKABİR'E GEÇİLİDİ

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.