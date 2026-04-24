11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yunanistan'ın Delfi kasabasında düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nda "Orta Doğu'da savaşlar bölgeyi ve küresel düzeni nasıl yeniden şekillendiriyor" konulu bir sohbete katıldı. Gül, dünyanın küresel bir kriz ve belirsizlik döneminden geçtiğine işaret etti.

HABERİN ÖZETİ Abdullah Gül'den ABD ve İsrail'e tepki: Uluslararası kurallar hiçe sayıldı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Delfi Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada küresel belirsizlik döneminde Orta Doğu'daki savaşların bölgeyi ve küresel düzeni nasıl şekillendirdiğini değerlendirdi. Abdullah Gül, bazı güçlü devletlerin uluslararası kuralları ve normları aşındırdığını, Gazze, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların uluslararası kuralları hiçe saydığını ve ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığını belirtti. Gül, Gazze'deki durumun uzmanlar ve BM raporlarına göre soykırım olduğunu ifade etti. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uzun vadede stratejik sonuçları olacağını ve bu şekilde davranarak ABD'nin diğer güçler için de illegal eylemlerin kapılarını araladığını söyledi. Gül, bu süreçte ABD'nin imajının zedelendiğini ve Körfez ülkelerinin ABD'nin gücüne olan güvenini kaybettiğini vurguladı. İsrail'in bölgedeki acının sorumlusu olduğunu ve komşu ülkelere yönelik politikalarının olumsuz havayı değiştirmeyeceğini belirtti.

"ULUSLARARASI KURALLAR HİÇE SAYILDI"

Abdullah Gül, bazı güçlü devletlerin kurallara dayalı düzeni ve uluslararası normları aşındırdığını ifade etti. Gazze, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların yıkıcı olduğunu belirten Gül, "Bu operasyonlar uluslararası kuralları hiçe saydı. Ciddi insan hakları ihlallerine neden oldu. Uzmanlara ve Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Gazze'deki durum soykırım oldu." dedi.

"ABD'NİN İMAJI ZEDELENDİ"

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının da uzun vadede bölgesel ve küresel anlamda stratejik sonuçları olacağını vurgulayan Gül, "Amerikalı yetkililer bile Tahran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını kabul ediyor. Bu şekilde davranarak, ABD diğer güçler için de illegal eylemlerin kapılarını aralıyor." diye konuştu.

Abdullah Gül, bu süreçte ABD'nin imajının zedelendiğini ve Körfez ülkelerinin de ABD'nin gücüne olan güvenini kaybettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeni bir sorun olduğuna işaret eden Gül, küresel enerji arzının da olumsuz etkilendiğini kaydetti.

"ORTA DOĞU'DAKİ ACININ SORUMLUSU İSRAİL"

11. Cumhurbaşkanı Gül, İsrail'in her zamankinden daha izole olduğunu belirterek, "İsrail bölgedeki acının sorumlusudur. Komşu ülkelere yönelik sözde tampon bölge, işgal ve yasa dışı yerleşim politikaları sürdükçe bölgedeki olumsuz hava değişmeyecektir." dedi.

Avrupa'nın stratejik özerklik gereksinimine de değinen Gül, "Ankara, Avrupa'nın bugün ihtiyaç duyduğu askeri kabiliyet ve stratejik erişime sahiptir." diye konuştu.