Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Abdullah Gül'den ABD ve İsrail'e tepki: Uluslararası kurallar hiçe sayıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yunanistan'da katıldığı Delfi Ekonomi Forumu'nda Orta Doğu'daki savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'a saldırarak illegal eylemlerin kapısını araladığını belirten Abdullah Gül, "ABD'nin imajı zedelendi, Körfez ülkelerinin ABD'ye olan güveni azaldı" diye konuştu. Gül, bölgedeki acının sebebinin ise İsrail olduğunu vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 05:28
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 05:28

11. Cumhurbaşkanı , Yunanistan'ın Delfi kasabasında düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nda "'da savaşlar bölgeyi ve küresel düzeni nasıl yeniden şekillendiriyor" konulu bir sohbete katıldı. Gül, dünyanın küresel bir kriz ve belirsizlik döneminden geçtiğine işaret etti.

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Delfi Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada küresel belirsizlik döneminde Orta Doğu'daki savaşların bölgeyi ve küresel düzeni nasıl şekillendirdiğini değerlendirdi.
Abdullah Gül, bazı güçlü devletlerin uluslararası kuralları ve normları aşındırdığını, Gazze, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların uluslararası kuralları hiçe saydığını ve ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığını belirtti.
Gül, Gazze'deki durumun uzmanlar ve BM raporlarına göre soykırım olduğunu ifade etti.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uzun vadede stratejik sonuçları olacağını ve bu şekilde davranarak ABD'nin diğer güçler için de illegal eylemlerin kapılarını araladığını söyledi.
Gül, bu süreçte ABD'nin imajının zedelendiğini ve Körfez ülkelerinin ABD'nin gücüne olan güvenini kaybettiğini vurguladı.
İsrail'in bölgedeki acının sorumlusu olduğunu ve komşu ülkelere yönelik politikalarının olumsuz havayı değiştirmeyeceğini belirtti.
"ULUSLARARASI KURALLAR HİÇE SAYILDI"

Abdullah Gül, bazı güçlü devletlerin kurallara dayalı düzeni ve uluslararası normları aşındırdığını ifade etti. Gazze, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların yıkıcı olduğunu belirten Gül, "Bu operasyonlar uluslararası kuralları hiçe saydı. Ciddi insan hakları ihlallerine neden oldu. Uzmanlara ve Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Gazze'deki durum soykırım oldu." dedi.

"ABD'NİN İMAJI ZEDELENDİ"

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının da uzun vadede bölgesel ve küresel anlamda stratejik sonuçları olacağını vurgulayan Gül, "Amerikalı yetkililer bile Tahran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını kabul ediyor. Bu şekilde davranarak, ABD diğer güçler için de illegal eylemlerin kapılarını aralıyor." diye konuştu.

Abdullah Gül, bu süreçte ABD'nin imajının zedelendiğini ve Körfez ülkelerinin de ABD'nin gücüne olan güvenini kaybettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeni bir sorun olduğuna işaret eden Gül, küresel enerji arzının da olumsuz etkilendiğini kaydetti.

"ORTA DOĞU'DAKİ ACININ SORUMLUSU İSRAİL"

11. Cumhurbaşkanı Gül, 'in her zamankinden daha izole olduğunu belirterek, "İsrail bölgedeki acının sorumlusudur. Komşu ülkelere yönelik sözde tampon bölge, işgal ve yasa dışı yerleşim politikaları sürdükçe bölgedeki olumsuz hava değişmeyecektir." dedi.

Avrupa'nın stratejik özerklik gereksinimine de değinen Gül, "Ankara, Avrupa'nın bugün ihtiyaç duyduğu askeri kabiliyet ve stratejik erişime sahiptir." diye konuştu.

ETİKETLER
#İsrail
#orta doğu
#abdullah gül
#Küresel Düzen
#Uluslararası Kurallar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.