Abdullah Gül: "Dünya kaosa sürükleniyor"

Kayseri’de bir üniversitenin mezuniyet töreninde konuşan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünya gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. “2000’li yılların başında 10 yıllık bir istikrar dönemi yaşadık, ama şimdi dünya hiç olmadığı kadar kırılgan” diyen Gül, uluslararası kuralların hiçe sayıldığını ve küresel sistemin çöktüğünü vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının şehirleri yok ettiğini, Filistin’de ise insanlığın utanç duyacağı bir soykırım yaşandığını ifade etti.

FİLİSTİN’DEKİ VAHŞET GÖRÜLMÜYOR

Gül, Filistin’deki duruma özellikle dikkat çekti. “Artık bombalarla değil, açlık ve susuzlukla insanlar öldürülüyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bir parça ekmek ve bir yudum su için can veriyor” diyerek Türk basınının bu konuya yeterince yer vermediğinden yakındı. Amerika ve İngiltere’deki gazetelerin her gün Filistin’deki çocukların dramını manşet yaptığını, toplumların vicdanının ayaklandığını belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının, düşünürlerin ve vicdanlı politikacıların bu vahşeti durdurmak için seslerini yükselttiğini ekledi.

SREBRENİTSA’YI UNUTMADIK

Konuşmasında 30 yıl önceki Srebrenitsa katliamına da değinen Gül, “10 bine yakın insan aç bırakılarak öldürüldü. Geçen hafta bu katliamın yıldönümünde, dünyanın önemli isimleri ‘Bu bir daha yaşanmamalı’ dedi. Ama ne yazık ki aynı kişiler, Filistin’deki katliamları sessizlikle geçiştiriyor” diyerek dünyadaki çifte standarda tepki gösterdi. Gül, bu durumun insanlık için büyük bir utanç olduğunu vurguladı.

KAYSERİ’DE YOĞUN KATILIM

Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. Gül’ün sözleri, salonda büyük yankı uyandırırken, konuşması genç mezunlar ve davetliler tarafından dikkatle dinlendi.