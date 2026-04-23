ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin endişeli olduğunu yazan basına tepki göstererek zamanının olduğunu ancak İran'ın olmadığını öne sürdü.

Trump paylaşımında "İran'la olan savaşı (eğer buna savaş denirse!) bitirmek için "endişeli" olduğumu düşünenlere şunu bildirmek isterim ki, bu konumda olabilecek en az baskı altında olan kişi benim. Dünyanın tüm zamanı benim, ama İran'ın yok - Zaman daralıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın durumunun daha da kötüye gittiğini iddia ederek anlaşmanın ancak ABD'nin uygun olduğunda yapılacağını şu sözlerle belirtti:

"İran donanması denizin dibinde yatıyor, hava kuvvetleri yok edildi, uçaksavar ve radar silahları gitti, liderleri artık aramızda değil, abluka sıkı ve güçlü ve bundan sonra işler daha da kötüye gidiyor - Zaman onların lehine değil! Bir anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır."