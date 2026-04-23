Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

CANLI ANLATIM

23.04.2026

TRUMP'IN ATEŞKES KARARINDAN SONRA İSRAİL'DEN SALDIRMA MESAJI

İran ve ABD arasındaki 2 haftalık ateşkes sürecinin Trump tarafından süresiz olarak uzatılmasının ardından müzakerelerin tekrar başlayıp başlamayacağı merak edilirken 2 ülke arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor. ABD Başkanı, mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını duyururken İran'la anlaşmanın ABD'nin uygun olduğunda yapılacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, "Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi ‘karanlık çağlara’ döndürmek için ABD’den yeşil ışık bekliyoruz" dedi. Öte yandan İran'da patlama sesleri duyuldu. İşte ABD, İsrail ve İran'a dair gelişmelerin detayları...
 

Tarih 22:11

TRUMP İSRAİL-LÜBNAN GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK

İsrail-Lübnan arasındaki doğrudan görüşmeler ABD ev sahipliğinde devam ederken, doğrudan görüşmenin ikinci turuna saatler kaldı. ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu görüşmenin bir kısmına katılmasının beklendiği aktarıldı.

Haberlerde ayrıca, Trump’ın görüşmeler için Beyaz Saray’a gelecek olan İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter’i ve Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad’ı karşılayabileceği ifade edildi.

İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin ilk turu 14 Nisan’da Beyaz Saray’da gerçekleştirilmişti.

İkon
Tarih 21:56

TRUMP: ANLAŞMA ANCAK ABD UYGUN OLDUĞUNDA YAPILIR

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin endişeli olduğunu yazan basına tepki göstererek zamanının olduğunu ancak İran'ın olmadığını öne sürdü.

Trump paylaşımında "İran'la olan savaşı (eğer buna savaş denirse!) bitirmek için "endişeli" olduğumu düşünenlere şunu bildirmek isterim ki, bu konumda olabilecek en az baskı altında olan kişi benim. Dünyanın tüm zamanı benim, ama İran'ın yok - Zaman daralıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın durumunun daha da kötüye gittiğini iddia ederek anlaşmanın ancak ABD'nin uygun olduğunda yapılacağını şu sözlerle belirtti:

"İran donanması denizin dibinde yatıyor, hava kuvvetleri yok edildi, uçaksavar ve radar silahları gitti, liderleri artık aramızda değil, abluka sıkı ve güçlü ve bundan sonra işler daha da kötüye gidiyor - Zaman onların lehine değil! Bir anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır." 

Tarih 20:51

İRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞTI: İSRAİL 'BİZ SALDIRMADIK' DEDİ

İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sisteminin aktif hale geldiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki hava savunma sistemi düşman unsurlarına karşılık vermek için çalıştı.

Öte yandan, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini söyledi.

Tarih 20:10

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail ve Lübnan arasında ABD’de gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmeye saatler kala İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Nebatiye bölgesinde yer alan Shoukin kasabasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Hizbullah ise, Taybe ve Mecdlzun kasabalarında İsrail ordusuna yönelik üç ayrı saldırı gerçekleştirdi.

Tarih 16:00

TRUMP: VUR EMRİNİ BEN VERDİM

Hürmüz gerilimi devam ederken ABD Başkanı Trump, mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olurlarsa olsunlar (ki tüm donanma gemileri, toplam 159 adet, denizin dibindedir!) vurmaları ve imha etmeleri emrini verdim. Hiçbir tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizlemektedir. Bu faaliyetin devam etmesini, ancak üç katına çıkarılmasını emrediyorum!" açıklamasını yaptı.

İkon
Tarih 23:57

İSRAİL'DEN LÜBNANLI GAZETECİLERE SİSTEMATİK SALDIRI: KAÇTIKLARI EVDE HEDEF ALINDILAR

Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmezken, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesinde gazetecilere yönelik açık bir savaş suçu işledi. Öğle saatlerinde bölgedeki bir araca düzenlenen hava saldırısından sağ kurtulan kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac, can havliyle yakındaki bir eve sığındı. Ancak İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla takip ettiği basın mensuplarını sığındıkları konutta ikinci kez hedef aldı. 

KADIN GAZETECİNİN CANSIZ BEDENİNE SAATLER SONRA ULAŞILDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırı sonrası yaralılara ulaşmaya çalışan Lübnan Kızılhaç ekiplerinin ve ambulansların İsrail askerleri tarafından ateş altına alınarak engellendiğini duyurdu. Enkaz altında kalan gazetecilerden Emel Halil’in cansız bedenine saatler sonra ulaşılabilirken, ağır yaralanan Zeyneb Farac hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusu ise yaptığı resmi açıklamada, "savunma hattını aştıkları" gerekçesiyle araçlardan kaçan kişilerin bilerek ve takip edilerek hedef alındığını itiraf ederken, insani yardımın engellendiği suçlamalarını incelediklerini iddia etti.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.