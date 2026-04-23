TRUMP'IN ATEŞKES KARARINDAN SONRA İSRAİL'DEN SALDIRMA MESAJI
İran ve ABD arasındaki 2 haftalık ateşkes sürecinin Trump tarafından süresiz olarak uzatılmasının ardından müzakerelerin tekrar başlayıp başlamayacağı merak edilirken 2 ülke arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor. ABD Başkanı, mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını duyururken İran'la anlaşmanın ABD'nin uygun olduğunda yapılacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, "Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi ‘karanlık çağlara’ döndürmek için ABD’den yeşil ışık bekliyoruz" dedi. Öte yandan İran'da patlama sesleri duyuldu. İşte ABD, İsrail ve İran'a dair gelişmelerin detayları...
TRUMP İSRAİL-LÜBNAN GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK
İsrail-Lübnan arasındaki doğrudan görüşmeler ABD ev sahipliğinde devam ederken, doğrudan görüşmenin ikinci turuna saatler kaldı. ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu görüşmenin bir kısmına katılmasının beklendiği aktarıldı.
Haberlerde ayrıca, Trump’ın görüşmeler için Beyaz Saray’a gelecek olan İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter’i ve Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad’ı karşılayabileceği ifade edildi.
İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin ilk turu 14 Nisan’da Beyaz Saray’da gerçekleştirilmişti.
TRUMP: ANLAŞMA ANCAK ABD UYGUN OLDUĞUNDA YAPILIR
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin endişeli olduğunu yazan basına tepki göstererek zamanının olduğunu ancak İran'ın olmadığını öne sürdü.
Trump paylaşımında "İran'la olan savaşı (eğer buna savaş denirse!) bitirmek için "endişeli" olduğumu düşünenlere şunu bildirmek isterim ki, bu konumda olabilecek en az baskı altında olan kişi benim. Dünyanın tüm zamanı benim, ama İran'ın yok - Zaman daralıyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca İran'ın durumunun daha da kötüye gittiğini iddia ederek anlaşmanın ancak ABD'nin uygun olduğunda yapılacağını şu sözlerle belirtti:
"İran donanması denizin dibinde yatıyor, hava kuvvetleri yok edildi, uçaksavar ve radar silahları gitti, liderleri artık aramızda değil, abluka sıkı ve güçlü ve bundan sonra işler daha da kötüye gidiyor - Zaman onların lehine değil! Bir anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır."
İRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞTI: İSRAİL 'BİZ SALDIRMADIK' DEDİ
İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sisteminin aktif hale geldiği bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki hava savunma sistemi düşman unsurlarına karşılık vermek için çalıştı.
Öte yandan, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini söyledi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI
İsrail ve Lübnan arasında ABD’de gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmeye saatler kala İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Nebatiye bölgesinde yer alan Shoukin kasabasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Hizbullah ise, Taybe ve Mecdlzun kasabalarında İsrail ordusuna yönelik üç ayrı saldırı gerçekleştirdi.
TRUMP: VUR EMRİNİ BEN VERDİM
Hürmüz gerilimi devam ederken ABD Başkanı Trump, mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olurlarsa olsunlar (ki tüm donanma gemileri, toplam 159 adet, denizin dibindedir!) vurmaları ve imha etmeleri emrini verdim. Hiçbir tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizlemektedir. Bu faaliyetin devam etmesini, ancak üç katına çıkarılmasını emrediyorum!" açıklamasını yaptı.
İSRAİL'DEN LÜBNANLI GAZETECİLERE SİSTEMATİK SALDIRI: KAÇTIKLARI EVDE HEDEF ALINDILAR
Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmezken, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesinde gazetecilere yönelik açık bir savaş suçu işledi. Öğle saatlerinde bölgedeki bir araca düzenlenen hava saldırısından sağ kurtulan kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac, can havliyle yakındaki bir eve sığındı. Ancak İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla takip ettiği basın mensuplarını sığındıkları konutta ikinci kez hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırı sonrası yaralılara ulaşmaya çalışan Lübnan Kızılhaç ekiplerinin ve ambulansların İsrail askerleri tarafından ateş altına alınarak engellendiğini duyurdu. Enkaz altında kalan gazetecilerden Emel Halil’in cansız bedenine saatler sonra ulaşılabilirken, ağır yaralanan Zeyneb Farac hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusu ise yaptığı resmi açıklamada, "savunma hattını aştıkları" gerekçesiyle araçlardan kaçan kişilerin bilerek ve takip edilerek hedef alındığını itiraf ederken, insani yardımın engellendiği suçlamalarını incelediklerini iddia etti.