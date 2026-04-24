Ege Denizi'de sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Girit Adası olduğu bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.18'de Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 209,14 kilometre olarak açıklandı.
https://x.com/DepremDairesi/status/2047518714975723986
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Girit'te meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Sarsıntının yaşandığı bölgede depremin beklendiğini söyleyen Bektaş, Batı Anadolu'daki 'gerilme stres aktarımı'na dikkat çekip şu ifadeleri kullandı:
"Helenik Dalma-Batma Zonu üzerinde beklenen bir deprem; son günlerdeki orta büyüklükte artış gerilimin kademeli boşaldığını gösteriyor. Uşak deprem kümesiyle doğrudan ilişkili değil, ancak Batı Anadolu 'gerilme stres aktarımı' ihtimali göz ardı edilmemeli."