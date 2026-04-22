Ağrı'daki depremden sonra bazı yerlerde hasar oluştu

Ağrı’nın Patnos ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde hasar olduğu ihbarı yapıldı.
17.17'de merkez üssü Dizgin Kale köyü olan depremde Kucak köyünde bazı yapılarda küçük yıkıntılar oluştu. Endişe yaşayan vatandaşlar açık alanlara kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre bazı yapılarda hasar oluştuğu ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hasar görmüş binalara girilmemesi gerektiği vurgulanırken, ekiplerin sahadaki çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.