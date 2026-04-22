Ağrı’nın Patnos ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde hasar olduğu ihbarı yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ağrı'daki depremden sonra bazı yerlerde hasar oluştu Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde hasar oluştuğu ihbarı yapıldı. Depremin merkez üssü Dizgin Kale köyü olarak kaydedildi ve saat 17.17'de meydana geldi. Kucak köyünde bazı yapılarda küçük yıkıntılar oluştu ve endişelenen vatandaşlar açık alanlara kaçtı. İhbarlar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre bazı yapılarda hasar oluştuğu ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve hasar görmüş binalara girmemeleri konusunda uyardı.

17.17'de merkez üssü Dizgin Kale köyü olan depremde Kucak köyünde bazı yapılarda küçük yıkıntılar oluştu. Endişe yaşayan vatandaşlar açık alanlara kaçtı.

BAZI YAPILARDA HASAR VAR

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre bazı yapılarda hasar oluştuğu ifade edildi.



Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hasar görmüş binalara girilmemesi gerektiği vurgulanırken, ekiplerin sahadaki çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.