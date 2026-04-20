Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Akdeniz'de deprem oldu! Muğla açıkları beşik gibi sallanıyor

Son dakika haberi: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Dün de aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Akdeniz'de deprem oldu! Muğla açıkları beşik gibi sallanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 14:27

Akdeniz'de deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Akdeniz'de deprem oldu! Muğla açıkları beşik gibi sallanıyor

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.0 (Ml)
Yer: Akdeniz
Tarih: 2026-04-20
Saat: 13:51:51 TSİ
Derinlik: 7.18 km
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük: 4.0 (Ml)
  • Yer: Akdeniz
  • Tarih: 2026-04-20
  • Saat: 13:51:51 TSİ
  • Enlem: 35.00472 N
  • Boylam: 26.20278 E
  • Derinlik: 7.18 km
BölgeBüyüklükTarihSaatEnlemBoylamDerinlik
Akdeniz (Muğla - Datça Açıkları)4.0 (Ml)2026-04-2013:51:51 TSİ35.00472 N26.20278 E7.18 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2046183491432321104

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

Akdeniz'de aynı noktalarda dün de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 2 gündür bölge peş peşe depremlerle sallanıyor.

https://x.com/DepremDairesi/status/2045762685262831941

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.