Akdeniz'de deprem oldu! Muğla açıkları beşik gibi sallanıyor

Akdeniz'de deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
|Bölge
|Büyüklük
|Tarih
|Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Akdeniz (Muğla - Datça Açıkları)
|4.0 (Ml)
|2026-04-20
|13:51:51 TSİ
|35.00472 N
|26.20278 E
|7.18 km
Akdeniz'de aynı noktalarda dün de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 2 gündür bölge peş peşe depremlerle sallanıyor.