Japonya'da şiddetli deprem: 7,4 ile sallandı! Tsunami uyarısı verildi

Japonya'da yerel saatle 16:53'te Tohoku bölgesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin merkez üssü Sanriku kıyılarının açıkları olarak belirtildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yüzlerce kilometre uzakta olmasına rağmen depremin hissedildiği belirtildi.

3 METRELİK TSUNAMİ BEKLENİYOR!

Hokkaido ve Iwate vilayetleri için tsunami uyarısı verildi ve üç metrelik bir tsunaminin ulaşması bekleniyor. Yetkililer, kıyı kesimlerden ve nehir ağızlarından uzak durma çağrısı yaptı.

TREN SEFERLERİ DURDU

Tohoku Shinkansen hızlı treninin işletmecisi, Tokyo İstasyonu ile Shin-Aomori İstasyonu arasındaki seferlerin deprem nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

BAŞBAKAN TAKAİCHİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Başbakanlık ofisi, bir kriz yönetim ekibi kurduğunu açıkladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, depremden etkilenen bölgelerdeki insanları yüksek yerlere sığınmaya çağırdı. Başbakan Takaichi, "Uyarıların yayınlandığı bölgelerde yaşayanlar, lütfen daha yüksek ve güvenli yerlere, örneğin yüksek noktalara tahliye olun" dedi.

