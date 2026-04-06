Semti ayağa kaldıran ses! Deprem veya savaş zannettiler

Denizli’nin Buldan ilçesinde sabah erken saatlerde çalan siren vatandaşları ayağa kaldırdı. Siren sesi vatandaşlarda deprem veya savaş korkusu oluşturdu.
Ani sesle uykularından uyanan birçok kişi, bilgi alamadıkları için endişeye kapıldıklarını ifade etti. Son dönemde bölgede yaşanan depremlerin etkisiyle bazı vatandaşlar bunun bir uyarı olduğunu düşünürken, bazıları ise uluslararası gelişmelerden etkilenmiş olabileceğini zannetti.
Yaşanan panik sonrası konuşan vatandaşlar, "Çeşitli yorumlar yapıldı. Bir kısım vatandaş deprem tehlikesi var dedi, bir kısım vatandaş da ABD-İsrail-İran savaşının etkileri zannetti. Büyük bir tedirginlik yaşadık" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde, sirenin belediye temizlik görevlileri tarafından yanlışlıkla aktif hale getirildiği ortaya çıktı. Yangın merdiveni yanında bulunan sirenin anahtarının sehven açılmasıyla sistemin devreye girdiği öğrenildi.