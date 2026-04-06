Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Semti ayağa kaldıran ses! Deprem veya savaş zannettiler

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah erken saatlerde siren sesi çaldı. Uykusundan uyanan vatandaşlar siren sesi sebebiyle büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar savaş veya deprem korkusu yaşadı.

Semti ayağa kaldıran ses! Deprem veya savaş zannettiler
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 14:04

Denizli’nin Buldan ilçesinde sabah erken saatlerde çalan siren vatandaşları ayağa kaldırdı. Siren sesi vatandaşlarda deprem veya savaş korkusu oluşturdu.

HABERİN ÖZETİ

Semti ayağa kaldıran ses! Deprem veya savaş zannettiler

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah erken saatlerde çalan siren, Ramazan ayındaki boru seslerini anımsatarak savaş veya deprem tedirginliğine yol açtı.
Vatandaşlar ani siren sesiyle uykularından uyanarak endişeye kapıldı.
Bazı vatandaşlar sesin deprem uyarısı olduğunu düşünürken, bazıları uluslararası gelişmeleri veya ABD-İran savaşının etkilerini akla getirdi.
Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde sirenin belediye temizlik görevlileri tarafından yanlışlıkla aktif hale getirildiği ortaya çıktı.
Yangın merdiveni yanındaki sirenin anahtarının sehven açılmasıyla sistemin devreye girdiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ANİ SESLE UYKULARINDAN KALKTILAR

Ani sesle uykularından uyanan birçok kişi, bilgi alamadıkları için endişeye kapıldıklarını ifade etti. Son dönemde bölgede yaşanan depremlerin etkisiyle bazı vatandaşlar bunun bir uyarı olduğunu düşünürken, bazıları ise uluslararası gelişmelerden etkilenmiş olabileceğini zannetti.

ABD-İRAN SAVAŞININ ETKİLERİ

Yaşanan panik sonrası konuşan vatandaşlar, "Çeşitli yorumlar yapıldı. Bir kısım vatandaş deprem tehlikesi var dedi, bir kısım vatandaş da ABD-İsrail-İran savaşının etkileri zannetti. Büyük bir tedirginlik yaşadık" ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ YANLIŞLIKLA AKTİF HALE GETİRMİŞ

Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde, sirenin belediye temizlik görevlileri tarafından yanlışlıkla aktif hale getirildiği ortaya çıktı. Yangın merdiveni yanında bulunan sirenin anahtarının sehven açılmasıyla sistemin devreye girdiği öğrenildi.

