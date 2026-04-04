Gündem

Editor
 | Özge Sönmez

Deprem riskine karşı 4 yeni rota belirlendi! Marmara'daki yoğunluk dağıtılacak

Marmara'da olası bir deprem felaketinde Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesine zarar gelmemesi adına yatırımlar Anadolu'ya kaydırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Samsun-Mersin’den Trabzon-Şırnak’a uzanan koridorlarla dengeli sanayi dağılımı hedefleniyor. Bölgeye yapılan yatırım ve teşviklerle yeni istihdam imkanları sağlanacak.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 16:05

Marmara Bölgesinde olası bir deprem riskine karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti. Bölgedeki yoğunluğun azaltılması ve yoğunluğu daha az riskli yerlere dağıtmak için çalışmalar hızlandırıldı. Geçtiğimiz aylarda hali hazırda 14 güvenli kent belirlenirken, Samsun-Mersin’den Trabzon-Şırnak’a uzanan koridorlarla dengeli sanayi dağılımı hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskini azaltmak ve sanayiyi ülke geneline dengeli dağıtmak amacıyla yeni sanayi gelişim koridorları belirledi.
Marmara Bölgesi'ndeki sanayi yoğunluğunu azaltmak ve riskli bölgelerden daha az riskli yerlere dağıtmak hedefleniyor.
Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatları olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru belirlendi.
Bu koridorlar aracılığıyla dengeli bir sanayi dağılımı hedefleniyor.
Sanayi Alanları Master Planı kapsamında bu çalışmalar yürütülüyor.
Samsun-Mersin hattı, ilk fazda kapsamlı mekansal analizlerin yapıldığı bir koridor olarak öne çıkıyor.
SANAYİ ALANLARI MASTER PLANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine verdiği cevapta, Türkiye’nin sanayi gelişimini uzun vadeli, planlı ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak amacıyla Sanayi Alanları Master Planı hazırlandığını hatırlattı.

İLK FAZDA SAMSUN-MERSİN HATTI VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; plan kapsamında sanayinin belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımının sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Kacır, "Çalışmanın ilk fazında Samsun-Mersin hattı özelinde kapsamlı mekansal analizler gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen fazlarda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi de kapsayacak yeni sanayi gelişim koridorlarının oluşturulması planlanmaktadır." dedi.

4 YENİ ROTA BELİRLENDİ

Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmış sanayi yatırımlarını tüm ülkeye yayacak olan Mega Endüstri Bölgelerinin kurulacağı 4 yeni sanayi koridoru belirlendiğini kaydeden Kacır, bu kapsamda; Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarının kademeli olarak devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

Kacır, Mersin-Şırnak sanayi koridorunda petrokimya, enerji, kimya, makine, savunma sanayi, gıda işleme ve tekstil sektörlerinin ön plana çıkacağını belirterek, "Koridorun aynı zamanda Suriye ile tarım ve doğal taş ürünleri, hurda metal ve demirin işlenmesi, yapı malzemeleri, mobilya, enerji altyapı bileşenleri, çimento, seramik, inşaat çeliği ve tekstil alanlarında ekonomik iş birliğini güçlendirmesi beklenmektedir." diye konuştu.

BÖLGEDE 51 OSB VAR

Güneydoğu Anadolu’da OSB sayısının 30’a ulaştığını, Doğu Anadolu’da ise 21 OSB bulunduğunu hatırlatan Kacır, "Güneydoğu’daki OSB’lerde 423 bin kişi çalışmakta olup tüm parsellerin faaliyete geçmesiyle istihdamın 520 bine çıkması beklenmektedir. Bölgede devam eden 21 OSB projesi kapsamında OSB’lere bugüne kadar 2026 fiyatlarıyla toplamda 33 milyar TL tutarında kredi verilmiştir. 2002 yılında 5 bin 399 hektar olan toplam OSB alanı ise 19 bin 476 hektara yükselmiştir. Benzer şekilde, Doğu Anadolu’da OSB’lerde 67 bin kişi çalışmakta olup, tüm parsellerdeki yatırımların tamamlanmasıyla istihdamın 120 bin kişiye ulaşması öngörülmektedir. Bölgede devam eden 15 OSB projesine 2026 fiyatlarıyla 3 milyar TL, Doğu Anadolu’daki tüm OSB’lere bugüne kadar 2026 fiyatlarıyla toplam 20,5 milyar TL kredi verilmiştir. Planlı sanayi alanı büyüklüğü 2 bin 719 hektardan 6 bin 400 hektara çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'da benzersiz sistem: Askerlik çağındaki erkekler yurt dışı için izin alacak
Bakanlık açıkladı: Turizm ve ihracata 120 milyar liralık kredi paketi yolda!
Deprem riskine karşı 4 yeni rota belirlendi! Marmara'daki yoğunluk dağıtılacak

ETİKETLER
#deprem riski
#Bölgesel Kalkınma
#Sanayi Planlaması
#Lojistik Koridorlar
#Osb Yatırımları
#Gündem
