Almanya'da askerlik çağında olan erkeklerin uzun süre ülke dışına çıkmadan önce Alman ordusundan izin almak zorunda olduğu belirtildi. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Askerlik Hizmeti Modernizasyon Yasası'nın yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Almanya'da benzersiz sistem: Askerlik çağındaki erkekler yurt dışı için izin alacak Almanya'da askerlik çağındaki erkeklerin, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Askerlik Hizmeti Modernizasyon Yasası kapsamında, üç aydan uzun süre ülke dışına çıkmadan önce Alman ordusundan izin almaları gerekmektedir. Bu düzenleme 17-45 yaş arası erkekler için geçerlidir. İzin, kişinin askerlik hizmeti için çağrılmadığı sürece verilmesi gerektiği hükmüne sahiptir ve başvurunun reddedilmesi öngörülmemektedir. Savunma Bakanlığı, gereksiz bürokrasiyi önlemek amacıyla izin alma zorunluluğuna istisnalar getirilmesi için somut düzenlemeler hazırlamaktadır. Almanya, NATO planlarındaki değişiklikler nedeniyle toplam asker sayısını 2035'e kadar 460 bine çıkarmayı hedeflemektedir. Yasaya göre erkekler öncelikle gönüllülük esasına göre askere çağrılacak, ancak gönüllü başvurularla hedeflenen sayıya ulaşılamaması halinde ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik devreye girebilecektir.

17-45 YAŞ ARASI ERKEKLER İÇİN GEÇERLİ

Yasadaki değişikliklerin askerlik yaşındaki erkekler için ciddi sonuçlar doğurduğu ve kimsenin dikkati çekmeden yürürlüğe giren bir düzenlemenin de bulunduğu aktarılan haberde, ilgili yasanın 3. maddesinde "17 yaşını dolduran erkekler, üç aydan daha uzun süre Almanya'dan ayrılmak istediklerinde Alman ordusunun ilgili kariyer merkezinden izin almak zorunda" olduğunun yer aldığı belirtildi.

Haberde, bunun 17-45 yaş arasındaki erkeklerin Almanya'yı üç aydan uzun süre terk etmek istediklerinde Alman ordusundan izin almaları gerektiği anlamına geldiğine işaret edilerek, Almanya dışında eğitime gidecek, çalışmaya başlayacak veya uzun süre seyahat edecek söz konusu yaşlardaki erkekleri de etkilediği kaydedildi.

Haberde, "kişinin askerlik hizmeti için çağrılmasının söz konusu olmadığı sürece bu iznin verilmesi gerektiği" hükmüne yasada yer verildiğine işaret edilerek, başvurunun reddedilmesinin öngörülmediği, ancak izin almanın zorunlu olduğu ifade edildi.

İSTİSNALAR GELEBİLİR

Alman televizyon kanalı NTV’nin Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberde de yürürlükteki yasalara göre askerlik hizmetinin tamamen gönüllülük esasına dayandığı için bu tür izinlerin prensip olarak verilmesi gerektiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığının acil durumlar için kimin uzun süre ülke dışında bulunduğunu bilmesi gerektiği belirtilen haberde, şu anda gereksiz bürokrasiyi önlemek amacıyla izin alma zorunluluğuna ilişkin istisnalar getirilmesi konusunda somut düzenlemelerin hazırlandığı kaydedildi.

Haberde, Bakanlığın, 17-45 yaşındaki erkeklerin ülke dışına çıkmadan önce izin almadıkları takdirde ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarına dair soruyu yanıtsız bıraktığı kaydedildi.

YASA 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Almanya, Rusya'dan kaynaklanan tehdit ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle toplam asker sayısını 2035'e kadar 460 bine çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ülkede asker sayısını artırmayı amaçlayan askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre erkekler öncelikle gönüllülük esasına göre askere çağrılacak. Ancak gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılamaması halinde, açığı kapatmak amacıyla ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik uygulaması devreye girebilecek.