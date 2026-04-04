ABD ve İran medyası, dün ABD'nin iki savaş uçağının Tahran tarafından düşürüldüğünü duyurdu. İran, savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmasının ardından enkazına dair görüntüler de paylaştı. ABD medyası ise bir F-15 savaş uçağı vurularak düşürüldüğünü, pilotların birinin sağ kurtulduğunu diğeri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.

ABD'nin 23 yıl sonra büyük hezimeti: Seneler sonra ilk kez İran'da askeri çatışmada uçak kaybı yaşadı

HABERİN ÖZETİ ABD'nin 23 yıl sonra büyük hezimeti: Seneler sonra ilk kez İran'da askeri çatışmada uçak kaybı yaşadı ABD ve İran medyası, dün İran'ın iki ABD savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. İran, savaş uçaklarının düşürüldüğünü ve enkazına dair görüntüler paylaştı. ABD medyası, düşürülen F-15 savaş uçağı pilotlarından birinin sağ kurtulduğunu, diğer için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Aynı anlarda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağının (A-10) vurulduğu ve pilotunun Kuveyt hava sahasına yönlendirerek kurtulduğu belirtildi. Bu kayıplar, ABD'nin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu; son kayıp 2003'te Irak işgali sırasında yaşanmıştı. Bu iki uçakla birlikte ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda kaybettiği bilinen uçak sayısı 7'ye yükseldi.

Bunun da ardından Amerikan basını F-15 uçağıyla aynı anlarda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağının (A-10) vurulduğunu paylaştı. Haberlerde pilotunun uçağı Kuveyt hava sahasına yönlendirdiği ve atlayarak kurtulduğu belirtildi.

ABD'NİN 23 YIL SONRA BÜYÜK HEZİMETİ

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu uçaklar, ABD'nin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu. Associated Press'e (AP) konuşan ABD Hava Kuvvetlerinden emekli eski F-16 pilotu Houston Cantwell, ABD'nin en son 2003'te Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağı kaybettiğini hatırlattı.

ABD İRAN SALDIRILARINDA 7 UÇAĞINI KAYBETTİ

Öte yandan söz konusu iki uçakla birlikte ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik saldırılarda kaybettiği bilinen uçak sayısı 7'ye yükselmiş oldu. ABD, 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda ilk kaybını 2 Mart'ta verdi. ABD'ye ait 3 F-15, Kuveyt'in "dost ateşi" sonucu düştü. Uçaklarda bulunan 6 pilot sağ kurtuldu.

Tarihler 12 Mart'ı gösterdiğinde KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü. ABD yönetimi bu uçağın dost ya da düşman ateşi sonucu düşmediğini olayın kaza olduğunu açıkladı. Uçakta bulunan 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

ABD'ye ait E-3 Sentry uçağı ise 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssünde İran saldırısı sonucu pistte hasar aldı. Olayda 10 ABD askeri yaralandı.

DÜŞEN UÇAKLARDAN SAĞ KURTULMA ÖRNEKLERİ VAR

Öte yandan ABD askerlerinin dün düşen uçaklardan sağ kurtulmasının ardından benzeri olaylar akıllara geldi. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, 2011'de F-15E tipi ABD savaş uçağı Libya'da mekanik sorunlar nedeniyle düştüğünde pilot atlayarak sağ kurtuldu.

Ayrıca 1999 Kosova Savaşı ve 1991 Körfez Savaşı'nda düşen ABD uçaklarında pilotlar atlayarak kendilerini kurtardı.