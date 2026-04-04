İran'da kayıplara karışan ABD pilotu nasıl kurtulabilir? Eski askerler yolları anlattı

ABD, İsrail, İran savaşı bir ayı aşkın süredir devam ederken Başkan Donald Trump her geçen gün daha da köşeye sıkışıyor. Son olarak İran, hedef aldığı 3 ABD savaş uçağını düşürdü. Düşürülen uçaklardan birinde bulunan pilot ise kurtulmayı başardı fakat İran topraklarında kaldı. İran, kayıp pilotu sağ bulana ödül vereceğini açıkladı. Trump ise pilot hakkında yaptığı açıklamada, "zarar görmemesini" umduğunu söyledi.
Eski Amerikan hava kuvvetleri mensupları pilotların nasıl hayatta kalmaya çalıştığını detaylandırdı ve kurtuluş yollarını anlattı. AFP'nin haberine göre, emekli tuğgeneral ve eski pilot Houston Cantwell, bir savaş uçağının düşürülmesi anının son derece sarsıcı olduğunu belirterek, ''Dakikalar önce saatte yüzlerce kilometre hızla uçuyorsunuz, ardından başınızın hemen yanında bir füze patlıyor.'' dedi.
Cantwell’e göre pilotlar, paraşütle iniş öncesinde hayatta kalma, direnme ve kaçış eğitimi sayesinde refleks olarak hareket ediyor. Paraşütle süzülürken pilotun en önemli avantajı, nereye ineceğini ve hangi bölgelerden uzak durması gerektiğini gözlemleyebilmesi.
Fakat yere iniş de oldukça riskli. Özellikle ayak, bilek, bacak yaralanmalarının yaygın olduğunu belirten Cantwell, Vietnam Savaşı’nda fırlatma sırasında ağır kırıklar yaşayan birçok örnek bulunduğunu söyledi.
Yere indikten sonra pilotun ilk yapması gerekenin fiziksel durumunu değerlendirmek olduğunu belirten Cantwell, “Hareket edebiliyor muyum? Kaçabilecek durumda mıyım?” sorularının hayati olduğunu vurguladı.
Pilotun konumunun analiz etmesi ve saklanabileceği yerleri tespit etmesi gerektiğini belirten Cantwell, ''Mümkün olduğunca yakalanmaktan kaçınmak gerekir. Çöl ortamında su bulmak hayati önem taşır.'' dedi.
Hareketin genellikle gece yapılmasının daha güvenli olduğunu belirten Cantwell, şehirde çatıların, kırsalda ise helikopterlerin inebileceği açık alanların tercih edilebileceğini ifade etti.
Pilotun yere inmesiyle beraber ABD'nin muharip arama-kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini belirten eski pilot, bu ekibin her zaman hazır beklediğini belirtti.
Eski uzman Scott Fales, kayıp pilotun yerinin tespiti için insan istihbaratından uydu görüntülerine, sinyal verilerinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir veri ağı kullanıldığını söyledi. Pilotun yeri belirlendiğinde kurtarma planı anlık olarak oluşturuluyor. Helikopterlerdeki ekipler hem tehditleri gözlemliyor hem de iniş noktası arıyor.
Yerde ise kurtarma ekibi, buldukları kişinin gerçekten aranan pilot olup olmadığını doğruluyor ve hızlı bir risk değerlendirmesi yapıyor.