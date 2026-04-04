Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'da kayıplara karışan ABD pilotu nasıl kurtulabilir? Eski askerler yolları anlattı

ABD'ye ait savaş uçağının İran'da düşürülmesinin ardından pilot kayıplara karıştı. İran, pilotun başına ödül koydu. Uzmanlar ise kayıp pilotun nasıl kurtulabileceğini anlattı.

KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 10:17

ABD, İsrail, İran savaşı bir ayı aşkın süredir devam ederken Başkan her geçen gün daha da köşeye sıkışıyor. Son olarak İran, hedef aldığı 3 ABD savaş uçağını düşürdü. Düşürülen uçaklardan birinde bulunan pilot ise kurtulmayı başardı fakat İran topraklarında kaldı. İran, kayıp pilotu sağ bulana ödül vereceğini açıkladı. Trump ise pilot hakkında yaptığı açıklamada, "zarar görmemesini" umduğunu söyledi.

HABERİN ÖZETİ

İran topraklarında kalan kayıp bir ABD pilotunun kurtarılma olasılığı ve hayatta kalma stratejileri, düşen uçakların ardından ABD'nin kurtarma ekiplerinin harekete geçtiği bir bağlamda tartışılıyor.
İran, hedef aldığı 3 ABD savaş uçağından birinde bulunan pilotu sağ bulanlara ödül vereceğini duyurdu.
Düşen bir savaş uçağında hayatta kalma anının 'son derece sarsıcı' olduğu belirtiliyor.
Pilotlar, paraşütle iniş öncesinde hayatta kalma, direnme ve kaçış eğitimi sayesinde refleks olarak hareket ediyor.
Yere iniş riskli olup, sakatlanma riski taşıyor ve pilotun ilk yapması gereken fiziksel durumunu değerlendirmek.
Pilotun konumunu analiz etmesi, saklanabileceği yerleri tespit etmesi ve çöl ortamında su bulması hayati önem taşıyor.
Hareketin genellikle gece yapılması daha güvenli kabul ediliyor.
ABD'nin muharip arama-kurtarma ekipleri, pilotun yerini tespit etmek için geniş bir veri ağı kullanarak harekete geçiyor ve kurtarma planı anlık olarak oluşturuluyor.
''BU SON DERECE SARSICI''

Eski Amerikan hava kuvvetleri mensupları pilotların nasıl hayatta kalmaya çalıştığını detaylandırdı ve kurtuluş yollarını anlattı. AFP'nin haberine göre, emekli tuğgeneral ve eski pilot Houston Cantwell, bir savaş uçağının düşürülmesi anının son derece sarsıcı olduğunu belirterek, ''Dakikalar önce saatte yüzlerce kilometre hızla uçuyorsunuz, ardından başınızın hemen yanında bir füze patlıyor.'' dedi.

''PİLOT NEREYE İNECEĞİNE KARAR VERMELİ''

Cantwell’e göre pilotlar, paraşütle iniş öncesinde hayatta kalma, direnme ve kaçış eğitimi sayesinde refleks olarak hareket ediyor. Paraşütle süzülürken pilotun en önemli avantajı, nereye ineceğini ve hangi bölgelerden uzak durması gerektiğini gözlemleyebilmesi.

SAKATLANMA RİSKİ VAR!

Fakat yere iniş de oldukça riskli. Özellikle ayak, bilek, bacak yaralanmalarının yaygın olduğunu belirten Cantwell, Vietnam Savaşı’nda fırlatma sırasında ağır kırıklar yaşayan birçok örnek bulunduğunu söyledi.

Yere indikten sonra pilotun ilk yapması gerekenin fiziksel durumunu değerlendirmek olduğunu belirten Cantwell, “Hareket edebiliyor muyum? Kaçabilecek durumda mıyım?” sorularının hayati olduğunu vurguladı.

''SU HAYATİ ÖNEM!''

Pilotun konumunun analiz etmesi ve saklanabileceği yerleri tespit etmesi gerektiğini belirten Cantwell, ''Mümkün olduğunca yakalanmaktan kaçınmak gerekir. Çöl ortamında su bulmak hayati önem taşır.'' dedi.

''GECE HAREKET ETMELİ''

Hareketin genellikle gece yapılmasının daha güvenli olduğunu belirten Cantwell, şehirde çatıların, kırsalda ise helikopterlerin inebileceği açık alanların tercih edilebileceğini ifade etti.

ABD EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Pilotun yere inmesiyle beraber ABD'nin muharip arama-kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini belirten eski pilot, bu ekibin her zaman hazır beklediğini belirtti.

Eski uzman Scott Fales, kayıp pilotun yerinin tespiti için insan istihbaratından uydu görüntülerine, sinyal verilerinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir veri ağı kullanıldığını söyledi. Pilotun yeri belirlendiğinde kurtarma planı anlık olarak oluşturuluyor. Helikopterlerdeki ekipler hem tehditleri gözlemliyor hem de iniş noktası arıyor.

Yerde ise kurtarma ekibi, buldukları kişinin gerçekten aranan pilot olup olmadığını doğruluyor ve hızlı bir risk değerlendirmesi yapıyor.

