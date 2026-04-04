İran, ABD savaş uçağının vurulduğu anları paylaştı

İran, cuma günü ABD'ye peş peşe darbe indirdi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı düşürüldü. ABD'ye ait A-10 uçağı, düşürülen F-15 için arama kurtarma görevi sırasında İran ateşiyle vuruldu. İran, uçağın vurulduğu ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Ülke basınına konuşan ABD'li bir yetkili, uçağın Kuveyt'e kadar ulaştıktan sonra düştüğünü ve pilotun güvenli bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu söyledi.

