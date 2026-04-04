Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! İstanbul'daki korkunç anlar kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iki sürücü arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücüler araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmak isterken sürücülerden biri, aracından bıçağı alarak diğerine saldırdı. Kavgada, bıçaklı sürücü diğerine defalarca bıçak vurmaya çalıştı. İki sürücü arasında yaşanan bıçaklı yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.