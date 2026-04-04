ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump her geçen gün köşeye sıkışıyor! Tahran ateşkese resti çekti
ABD, İsrail, İran savaşında dengeler yeniden değişti. İran 12 saat içinde iki ABD uçağını düşürdü. Pilotlardan biri İran'da kayıplara karıştı. İran, pilotu bulan kişiye ödül vereceğini açıkladı. ABD Başkanı Donlad Trump ise İran'da düşürülen F-15'in kayıp pilotunun "zarar görmemesini" umduğunu söyledi. Trump, her geçen gün saha da köşeye sıkışırken uluslararası basın, ABD liderinin bir çıkış aradığını belirtti.
İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
ABD, DÜŞÜRÜLEN UÇAĞIN PİLOTUNU KURTARDI
ABD Başkanı Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı.
Trump, "Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor." dedi.
ABD-İSRAİL SALDIRISINDA İRAN'DA 3 KİŞİ ÖLDÜ
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Erbil Vali Yardımcısı İbrahim İmami konuya ilişkin bilgi verdi. İmami, ABD-İsrail'in Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ayrıca ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde de MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
İRAN LÜBNAN'I VURDU: 6 ÖLÜ
İsrail ordusunun, saldırı tehdidinden saatler sonra ülkenin güneyindeki Sayda kenti yakınlarında yer alan Kefr Hatta beldesine yönelik hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edilen haberlerde, ilk yardım ekiplerinin enkaz altında kalan kayıpları arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
KUVEYT'TE PETROL TESİSİ BOMBALANDI
Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.
Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberinde, Kuveyt Petrol Kurumunun ülkenin batısındaki Şuveyh kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilerek, "Acil durum ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için derhal harekete geçtiği" kaydedildi.
ABD-İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN 25 İRANLIYA YAPTIRIM
İran Yargı Erki, ABD ve İsrail'le işbirliği yaptığı veya bu devletleri desteklediği gerekçesiyle 100'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.
Açıklamada, ABD, İsveç, Hollanda, Gürcistan ve İngiltere gibi çeşitli ülkelerde ikamet ettikleri ileri sürülen söz konusu kişilerin, 63'ünün Iran International televizyonu yönetici-çalışanı, 25'inin Manoto TV yönetici-çalışanı ve 25 kişinin de sosyal medyada ABD ve İsrail saldırılarına destek verdikleri iddia edilen yurt dışında yaşayan İran vatandaşları olduğu ifade edildi.
KUVEYT'TE BAKANLIKLARA İHA SALDIRISI
İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor. Kuveyt hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Kuveyt’teki bakanlıklar yerleşkesinde bulunan bir binaya İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Binada maddi hasar meydana geldiği, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı. Bakanlıklar yerleşkesinin tedbir olarak Pazar günü ziyaretçi kabul etmeyeceği ve tüm görevli personelin evlerinden çalışacağı kaydedildi.
Kuveyt Petrol Şirketi’nden (KPC) yapılan açıklamada ise, saldırıda hedef alınan binanın Kuveyt Petrol Bakanlığı ve KPC genel merkezinin bulunduğu Şuveyh petrol sektörü kompleksinde yer aldığı ifade edildi.
İRAN'A FÜZE SALDIRISI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Kohgiluye ilçesinde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kohgiluye Kaymakamı İyrec Kazımicu, Tesnim Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi verdi.
Kazımicu, ABD-İsrail'in Kohgiluye ilçesinin Kuhi Siyah bölgesine düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Kazımicu, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralıların tedavi merkezlerine sevk edildiğini ifade etti.
TRUMP BÜYÜK SALDIRIYI DUYURDU: "PEK ÇOK ASKERİ LİDER ÖLDÜRÜLDÜ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısa süre önce yapılan saldırıda "pek çok askeri liderin" öldürüldüğünü bildirdi.
Trump, Truth Social'den yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı son saldırının görüntülerini paylaştı.
ABD Başkanı, video paylaşımının altına, "İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!" diye yazdı.
Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.
Trump, saatler önce yaptığı diğer bir paylaşımda, ABD'nin İran'a anlaşma yapmak için verdiği sürenin daraldığına işaret etmişti.
"İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine "kıyametin kopmasının" yakın olduğunu ifade etmişti.
PETROKİMYA TESİSİ SALDIRILARINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail Hava Kuvvetleri, bugün İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesislerine saldırı düzenlemişti. Olayda çok sayıda patlama meydana gelmişti. İranlı yetkililer, Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı.
İsrail'in petrokimya tesislerine yönelik hava saldırısında can kayıpları yaşandı. Huzistan Vali Yardımcısı Valiullah Hayati, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Yardımcısı, saldırılarda yaralanan kişilerin sayısının 170'e yükseldiğini kaydederken, yaralıların ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini bildirdi.
"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK"
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşmanın İran’ın altyapılarına yönelik herhangi bir saldırısı halinde, ABD terör ordusunun kullandığı tüm altyapılar ile Siyonist rejimin altyapılarını hiçbir sınırlama olmaksızın yıkıcı ve sürekli saldırıların hedefi haline getireceğiz. Cehennemin kapıları üzerinize açılacak" dedi.
IRAK'TA PETROL SAHASINA İHA SALDIRISI
ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sürerken bölgedeki ülkelerde güvenlik sorunları yaşanmaya devam ediyor. Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde faaliyet gösteren ve ABD'li Baker Hughes şirketi tarafından işletilen Buzurgan petrol sahasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.
Güvenlik kaynakları, saldırıda 6 adet İHA'nın kullanıldığını kaydetti. Kaynaklara göre saldırıda, ABD'li şirketin petrol sahası içinde bulunan kompleksi ve sahada faaliyet gösteren diğer yabancı şirketler hedef alındı. Kaynak, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını belirterek olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.
"IRAK, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ UYGULANAN KISITLAMALARDAN MUAF"
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Irak halkına yönelik bir video yayımladı.
Zülfikari, İran’ın sahada ön safta yer aldığını ancak Irak halkının kararlı duruşunun da bu süreçte önemli rol oynadığını belirterek, "İran milleti bu mücadelede yalnız değildi. Siz onurlu ve Müslüman Irak halkının desteği, azim ve direncimizi artıran bir motivasyon kaynağıdır. ABD ve onun unsurlarına karşı verdiğiniz mücadelede başarılı olmanızı diliyoruz. Allah’tan adımlarınızın sağlam olmasını ve çabalarınızın zaferle sonuçlanmasını diliyoruz. Sizin tutum ve eylemleriniz tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.
Zülfikari, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan kısıtlamalara ilişkin, "Kardeş Irak, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan kısıtlamalardan muaftır. Bu kısıtlamalar yalnızca düşman ülkelere yöneliktir. Irak’ın ulusal egemenliğine büyük saygı duyuyoruz. ABD işgalinin izlerini taşıyan Irak halkının bu süreçteki mücadelesi takdire şayandır. Boyun eğmeyen ve hegemonya düzenine teslim olmayan bir millet olduğunuzu ortaya koydunuz. Bu durum sizin için bir gurur vesilesidir" dedi.
SÜLEYMANİ'NİN ABD'DEKİ İKİ YAKINI GÖZALTINDA
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020’de ABD tarafından Irak’ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutan Kasım Süleymani’nin ABD’deki iki yakınının oturma izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Bakanlık, Süleymani’nin yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının oturma izinlerinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından iptal edildiğini ve bu kişilerin federal ajanlar tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Hamide Süleymani Afşar ve kızı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) nezaretinde bulunuyor" denildi.
Bakanlık, Afşar’ın İran hükümetini ve propagandasını desteklediğini ayrıca Afşar’ın eşinin de ABD’ye girişine yasak getirildiğini duyurdu. Gözaltı, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın altıncı haftasına girmesinin ardından geldi.
PİRİNÇ DEPOSU VURULDU
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, pirinç deposuna ABD-İsrail savaş uçaklarından ateşlenen füze isabet ettiği bildirildi.
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge şehri Kaymakamı Fuad Muradzade, şehre yönelik ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
“ABD-İsrail savaş uçaklarından ateşlenen füzenin bir pirinç deposuna isabet ettiğini” belirten Muradzade, söz konusu depoda 200 ton pirinç bulunduğunu söyledi.
İRAN'DAN ABD HELİKOPTERLERİNİ VURAN AŞİRETLERE TEŞEKKÜR
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerindeki aşiretlere yönelik teşekkür mesajı yayımladı.
Mesajda, "Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti ile Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti’ndeki onurlu aşiretler, düşürülen ABD savaş uçağının pilotlarını kurtarmak için ülkemizin hava sahasına giren iki UH-60 ‘Black Hawk’ tipi helikopteri, silahlı kuvvetlerimizin bulunmadığı ulaşılması zor dağlık bölgelerde kendi imkanlarıyla etkili şekilde vurdu" denildi.
Mesajda ayrıca, söz konusu aşiretlerin "İran’ın cesur ve onurlu sınır bekçileri" olduğu vurgulanarak, "Düşmanlar İran milletinin direnciyle karşılaşacaklarını öngöremedi ancak bugün tüm kesimlerin vatan savunmasında birleşmesi ve Amerikan ile Siyonist teröristlerden intikam talebinin yaygınlaşması, düşmanları hayrete düşürerek çaresiz bırakmıştır. Nihai ve onurlu zafer yakındır" denildi.
İRAN'DA 101 KİŞİYE GÖZALTI
İran’ın Gilan eyaletinde, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 101 kişi, kamuoyunu yanıltma ve yasaklı bölgeleri görüntüleyerek muhalif medya ağlarına gönderme suçlamalarıyla gözaltına alındı.
2 FÜZE BAŞLIĞI İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YANINA DÜŞTÜ
İsrail basını, İran'ın çok başlıklı füze ile sabah düzenlediği misillemede 2 füze başlığı İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinin yanına düştüğünü duyurdu.
TRUMP'TAN İRAN'A 'SON 48 SAAT' UYARISI
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a son 48 saat uyarısı geldi. Trump kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan paylaştığı yazıda, "İran'a bir anlaşma yaparak Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün vermiştim. Zaman doluyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı" ifadelerine yer verdi.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE DALGASI
İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinin ardından başta Hayfa olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını kaydetti.
İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE TEKLİF
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bölge ülkelerinin "yabancı müdahalesi olmadan, ikili ve çok taraflı güvenlik anlaşmaları yoluyla çıkarlarını güvence altına alabileceğini" belirterek, "petrol güvenliği" modelinin sona ermesi gerektiğini ifade etti.
İRAN, İSRAİL'İN HAVALİMANI'NI VURDU
İran Ordusu, ''İsrail’de yer alan Ben Gurion Havalimanı’nı İHA saldırılarıyla hedef alındığını'' açıkladı. Bildiride, “İran’a karşı saldırılarda kullanılan Ben Gurion Havalimanı’nın yeni kontrol kulesi ile radar ve navigasyon sistemleri yoğun İHA saldırıları ile hedef alındı.” ifadelerine yer verildi.
İRAN'DAN ATILAN FÜZE PARÇALARI TEL AVİV'E DÜŞTÜ
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinde, füze parçaları İsrail'in merkezindeki başkent Tel Aviv çevresinde 10'dan fazla noktaya isabet etti.
İRAN: İSLAMABAD'A GİTMEYİ HİÇBİR ZAMAN REDDETMEDİK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD medyasının İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin tutumunu yanlış yansıttığını belirterek, "İran’ın tutumu ABD medyası tarafından yanlış yansıtılıyor. Pakistan’ın çabalarına derin bir minnet duyuyoruz ve İslamabad’a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır" ifadelerini kullandı.
İRAN SEYİR FÜZESİNİ ENGELLEDİ
İran, Merkezi eyaletinin semalarında hedef alınan 454 kilogramlık savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesinin hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurdu.
İSRAİL İLE BAĞLANTILI GEMİYE İHA SALDIRISI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir geminin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "İsrail rejimiyle bağlantılı MSC Ishyka gemisine Hürmüz Boğazı menzilinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.
''NÜKLEER SANTRALE SALDIRI KÖRFEZ ÜLKELERİNDE DE YAŞAMI SONLANDIRIR''
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in hedef aldığı Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde muhtemel bir radyoaktif serpintinin, Körfez ülkelerinde yaşamı sona erdirebileceği uyarısında bulundu. (Ukrayna'daki) "Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Arakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı. İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD VE İSRAİL'DEN YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRI
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde ABD-İsrail'in yerleşim bölgelerine saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'DA ÇİMENTO FABRİKASINA SALDIRI
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir çimento fabrikasının ABD-İsrail saldırısında hedef alındığı bildirildi. Saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
İRAN'IN KUM KENTİNE FÜZE SALDIRISI
ABD-İsrail'in İran'ın Kum kenti kırsalında iki noktaya füze saldırıları düzenlediği bildirildi. Kum Valiliğinin açıklamasına dayandırılarak, füzelerle gerçekleştirildiği belirtilen saldırılarda can kaybı yaşanmadığı bilgisi verildi.
İRAN'DA HAYVAN ÇİFTLİĞİ VE GÜBRE DEPOSUNA SALDIRI
ABD-İsrail'in İran'ın batısındaki İlam eyaletine saldırılarında bir kümes hayvanı çiftliği ve kimyasal gübre deposunun vurulduğu bildirildi. Hedef alınan alanların saldırılarda zarar gördüğü ancak insani can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisi verildi.
İRAN'DA SANAYİ BÖLGESİNE SALDIRI
IRNA haber ajansı, ABD-İsrail'in Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırıları sonucu 5 kişi yaralandı.
ABD VE İSRAİL'DEN IRAK İLE İRAN SINIRINA SALDIRI
ABD-İsrail'in, Irak ile İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
İRAN: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BİZ SALDIRMADIK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta ABD'nin Riyad Büyükelçiliğine düzenlenen insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu reddederek saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
ABD VE İSRAİL'DEN BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NE SALDIRI
Fars Haber Ajansı, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına ABD-İsrail tarafından saldırı düzenlendi, saldırıda 1 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD'NİN 23 YIL SONRA BÜYÜK HEZİMETİ
ABD medyası ve İran medyası dün ABD'nin iki uçağının düştüğünü duyurdu. Dün sabah saatlerinde ikinci bir savaş uçağının vurulduğunu duyuran İran ordusu enkaz görselleri paylaştı Ardından ABD medyası da ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı vurularak düşürüldüğünü, pilotların birinin sağ kurtulduğunu diğeri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.
Bunun da ardından Amerikan basını F-15 uçağıyla aynı anlarda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağının (A-10) vurulduğunu paylaştı. Haberlerde pilotunun uçağı Kuveyt hava sahasına yönlendirdiği ve atlayarak kurtulduğu belirtildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu uçaklar, ABD'nin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu.
Associated Press'e (AP) konuşan ABD Hava Kuvvetlerinden emekli eski F-16 pilotu Houston Cantwell, ABD'nin en son 2003'te Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağı kaybettiğini hatırlattı.
İRAN: İSRAİL BÜYÜKELÇİLİKLERİ HEDEF OLACAK
İran, İsrail büyükelçiliklerini hedef alacağı konusunda uyarıda bulundu. Mehr haber ajansı, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın şu açıklamayı yaptığını aktardı:
"Siyonistlerin İran büyükelçiliklerine yönelik herhangi bir saldırısı, bölgedeki Siyonist varlığın büyükelçiliklerini meşru bir hedef haline getirecektir."
İSRAİL, İRAN'IN ALTYAPI TESİSLERİNİ HEDEF ALDI
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'ın başkenti Tahran genelinde altyapı tesislerine hava saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu.
ABD KAYIPLARINI AÇIKLADI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ‘Savunma Kayıp Analiz Sistemi’ başlığı altında İran’a yönelik ‘Destansı Öfke Operasyonu’ adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri hakkında resmi paylaşımda bulundu. Savunma Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 3 Nisan itibarıyla ABD/İsrail-İran Savaşı'nda toplam 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 365 ABD askeri de yaralandı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta yaşamını yitiren 6 ABD askerinin kara kuvvetlerinde, 7 askerin hava kuvvetlerinde görev yaptığı kaydedildi. Savaşta yaralananların ise 247’sinin kara kuvvetlerine, 63’ünün deniz kuvvetlerine, 19’unun deniz piyadelerine ve 36’sının da hava kuvvetlerine mensup olduğu belirtildi.
ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 24 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bugüne dek 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD'NİN KÖPRÜ SALDIRISINDA CAN KAYBI ARTTI
ABD-İsrail'in İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki B1 Köprüsü’ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.
TAHRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
İRAN VURDU, İSRAİL'DEKİ FABRİKA ALEV ALDI
İsrail basını: İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki bir fabrikada yangın çıktı.
ABD HELİKOPTERİNE ATEŞ AÇILDI
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın kırsal bir bölgesinde alçak uçuş yapan 2 ABD helikopterinin, devriye görevindeki polisler tarafından uzun namlulu silahlarla hedef alındığı bildirildi.
TRUMP'IN İRAN'DA KAYBOLAN PİLOT İÇİN TEMENNİSİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15'in kayıp pilotunun yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacaklarını dile getirmekten kaçınırken, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." dedi.