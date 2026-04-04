İran ve ABD için Türkiye ve Mısır harekete geçti! İstanbul müzakerelerin merkezi olabilir

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 36. gününde de devam ederken ateşkes için yürütülen diplomatik sürecin tıkandığı belirtildi. ABD basınından The Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre, Pakistan ve Türkiye öncülüğünde ilerleyen görüşmeler çıkmaza girdi. Haberde yer alan bilgiye göre, İran, İslamabad’da yapılması planlanan görüşme davetini geri çevirdi. Tahran yönetimi, ABD'li yetkililerle görüşmek istemediklerini dile getirdi.
Tahran yönetimi, ABD tarafından sunulan şartların 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi. ABD’nin nükleer programın tamamen tasfiyesi ve uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını içeren 15 maddelik taleplerinin süreci çıkmaza sürüklediği belirtildi.
ABD ve İran arasındaki çıkmaz için Türkiye ve Mısır devreye girdi. Diplomatik sürecin yeniden başlaması için çabalar başladı. WSJ’ye konuşan kaynaklara göre, iki ülke yeni görüşme adresleri olarak İstanbul ve Doha’yı önerdi. Tarafları yeniden masaya oturtmak için alternatif çözüm formülleri üzerinde çalışıldığı ifade edildi.
Türkiye’nin yapıcı rolü, tıkanan diplomatik kanalların açılması için en güçlü seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında İran'ın ateşkes istediğini söyledi. Tahran yönetimi ise Trump'ı yalanladı. ABD'nin ateşkes için Hürmüz Boğazı'nın açılmasını şart koştuğu öne sürüldü. ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Trump’ın, ''Hürmüz açılırsa değerlendiririz, aksi takdirde operasyonlar sürer'' mesajının pazarlıkların merkezinde olduğu ifade edildi.
|Arabuluculara Göre İran'ın Savaşın Sona Ermesi İçin Temel Şartları
|ABD’nin savaş tazminatı ödemesi
|Orta Doğu’daki ABD üslerinin tamamen çekilmesi
|Saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası garanti verilmesi
WSJ analizine göre mevcut tablo, taraflar arasındaki uçurumun hâlâ derin olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye ve Mısır’ın devreye girmesiyle birlikte yeni bir diplomatik kanalın açılması ihtimali gündemde. Gözler şimdi, olası İstanbul veya Doha zirvesine çevrildi.