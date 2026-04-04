Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran ve ABD için Türkiye ve Mısır harekete geçti! İstanbul müzakerelerin merkezi olabilir

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken savaşın sona ermesi için yürütülen müzakereler çıkmaza girdi. ABD basınından The Wall Street Journal (WSJ), Türkiye ve Mısır'ın tıkanan diplomatik süreci yeniden canlandırmak için harekete geçtiğini yazdı. ABD ve İran arasındaki olası müzakereler için ise İstanbul işaret edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
WSJ
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 14:55

ve İsrail'in, 'a yönelik saldırıları 36. gününde de devam ederken ateşkes için yürütülen diplomatik sürecin tıkandığı belirtildi. ABD basınından The Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre, Pakistan ve öncülüğünde ilerleyen görüşmeler çıkmaza girdi. Haberde yer alan bilgiye göre, İran, İslamabad’da yapılması planlanan görüşme davetini geri çevirdi. Tahran yönetimi, ABD'li yetkililerle görüşmek istemediklerini dile getirdi.

0:00 122
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü ve ateşkes için yürütülen diplomatik sürecin tıkandığı belirtilirken, Türkiye ve Mısır'ın arabuluculuk çabaları devam ediyor.
Pakistan ve Türkiye öncülüğünde ilerleyen görüşmelerin çıkmaza girdiği, İran'ın ABD'li yetkililerle görüşmek istemediği ve ABD'nin sunduğu nükleer programa ilişkin şartların 'kabul edilemez' bulunduğu belirtildi.
ABD ve İran arasındaki çıkmaz için Türkiye ve Mısır devreye girerek, görüşmeler için İstanbul ve Doha gibi yeni adresler önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes için Hürmüz Boğazı'nın açılmasını şart koştuğu öne sürüldü.
İran'ın savaşın sona ermesi için ABD'den savaş tazminatı ödemesi, Orta Doğu'daki ABD üslerinin çekilmesi ve saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası garanti istediği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ABD'NİN ŞARTLARI İRAN İÇİN 'KABUL EDİLEMEZ'

Tahran yönetimi, ABD tarafından sunulan şartların 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi. ABD’nin nükleer programın tamamen tasfiyesi ve uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını içeren 15 maddelik taleplerinin süreci çıkmaza sürüklediği belirtildi.

ABD ve İran arasındaki çıkmaz için Türkiye ve devreye girdi. Diplomatik sürecin yeniden başlaması için çabalar başladı. WSJ’ye konuşan kaynaklara göre, iki ülke yeni görüşme adresleri olarak İstanbul ve Doha’yı önerdi. Tarafları yeniden masaya oturtmak için alternatif çözüm formülleri üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Türkiye’nin yapıcı rolü, tıkanan diplomatik kanalların açılması için en güçlü seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'IN 'HÜRMÜZ BOĞAZI' ŞARTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında İran'ın ateşkes istediğini söyledi. Tahran yönetimi ise Trump'ı yalanladı. ABD'nin ateşkes için Hürmüz Boğazı'nın açılmasını şart koştuğu öne sürüldü. ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Trump’ın, ''Hürmüz açılırsa değerlendiririz, aksi takdirde operasyonlar sürer'' mesajının pazarlıkların merkezinde olduğu ifade edildi.

Arabuluculara Göre İran'ın Savaşın Sona Ermesi İçin Temel Şartları
ABD’nin savaş tazminatı ödemesi
Orta Doğu’daki ABD üslerinin tamamen çekilmesi
Saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası garanti verilmesi

WSJ analizine göre mevcut tablo, taraflar arasındaki uçurumun hâlâ derin olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye ve Mısır’ın devreye girmesiyle birlikte yeni bir diplomatik kanalın açılması ihtimali gündemde. Gözler şimdi, olası İstanbul veya Doha zirvesine çevrildi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.