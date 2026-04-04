ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 36. gününde de devam ederken ateşkes için yürütülen diplomatik sürecin tıkandığı belirtildi. ABD basınından The Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre, Pakistan ve Türkiye öncülüğünde ilerleyen görüşmeler çıkmaza girdi. Haberde yer alan bilgiye göre, İran, İslamabad’da yapılması planlanan görüşme davetini geri çevirdi. Tahran yönetimi, ABD'li yetkililerle görüşmek istemediklerini dile getirdi.

İran ve ABD için Türkiye ve Mısır harekete geçti! İstanbul müzakerelerin merkezi olabilir

HABERİN ÖZETİ İran ve ABD için Türkiye ve Mısır harekete geçti! İstanbul müzakerelerin merkezi olabilir ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü ve ateşkes için yürütülen diplomatik sürecin tıkandığı belirtilirken, Türkiye ve Mısır'ın arabuluculuk çabaları devam ediyor. Pakistan ve Türkiye öncülüğünde ilerleyen görüşmelerin çıkmaza girdiği, İran'ın ABD'li yetkililerle görüşmek istemediği ve ABD'nin sunduğu nükleer programa ilişkin şartların 'kabul edilemez' bulunduğu belirtildi. ABD ve İran arasındaki çıkmaz için Türkiye ve Mısır devreye girerek, görüşmeler için İstanbul ve Doha gibi yeni adresler önerdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes için Hürmüz Boğazı'nın açılmasını şart koştuğu öne sürüldü. İran'ın savaşın sona ermesi için ABD'den savaş tazminatı ödemesi, Orta Doğu'daki ABD üslerinin çekilmesi ve saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası garanti istediği belirtildi.

ABD'NİN ŞARTLARI İRAN İÇİN 'KABUL EDİLEMEZ'

Tahran yönetimi, ABD tarafından sunulan şartların 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi. ABD’nin nükleer programın tamamen tasfiyesi ve uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını içeren 15 maddelik taleplerinin süreci çıkmaza sürüklediği belirtildi.

ABD ve İran arasındaki çıkmaz için Türkiye ve Mısır devreye girdi. Diplomatik sürecin yeniden başlaması için çabalar başladı. WSJ’ye konuşan kaynaklara göre, iki ülke yeni görüşme adresleri olarak İstanbul ve Doha’yı önerdi. Tarafları yeniden masaya oturtmak için alternatif çözüm formülleri üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Türkiye’nin yapıcı rolü, tıkanan diplomatik kanalların açılması için en güçlü seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'IN 'HÜRMÜZ BOĞAZI' ŞARTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında İran'ın ateşkes istediğini söyledi. Tahran yönetimi ise Trump'ı yalanladı. ABD'nin ateşkes için Hürmüz Boğazı'nın açılmasını şart koştuğu öne sürüldü. ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Trump’ın, ''Hürmüz açılırsa değerlendiririz, aksi takdirde operasyonlar sürer'' mesajının pazarlıkların merkezinde olduğu ifade edildi.

Arabuluculara Göre İran'ın Savaşın Sona Ermesi İçin Temel Şartları ABD’nin savaş tazminatı ödemesi Orta Doğu’daki ABD üslerinin tamamen çekilmesi Saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası garanti verilmesi

WSJ analizine göre mevcut tablo, taraflar arasındaki uçurumun hâlâ derin olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye ve Mısır’ın devreye girmesiyle birlikte yeni bir diplomatik kanalın açılması ihtimali gündemde. Gözler şimdi, olası İstanbul veya Doha zirvesine çevrildi.