SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık açıkladı: Turizm ve ihracata 120 milyar liralık kredi paketi yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, jeopolitik ve bölgesel gelişmelerin etkisini minimize etmek amacıyla kredi garanti sistemi kapsamında turizm ve ihracat yapan sektörlere yönelik 120 milyar lira tutarında ilave kredi hacmini devreye alıyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 14:54

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programının finansal istikrar hedefleriyle uyumlu olarak kredi garanti sistemini uyguluyor. Buna göre kredi garanti sistemine ilişkin yeni paket ve limit güncellemesi çalışmaları yaparken, reel sektörün finansmana erişiminin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Bakanlık açıkladı: Turizm ve ihracata 120 milyar liralık kredi paketi yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programı kapsamında reel sektörün finansmana erişimini kesintisiz sürdürmek ve küresel konjonktür ile bölgesel risklerin etkilerini minimize etmek amacıyla kredi garanti sisteminde yeni paket ve limit güncellemeleri yapıyor.
Ekonomi programı çerçevesinde yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine destek vermek amacıyla 120 milyar lira tutarında ilave kredi hacmi ekonomiye kazandırılacak.
Yoğun talep nedeniyle limitleri dolan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ve Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) paketleri güncellenecek.
Turizm sektörünün jeopolitik gerilimlerden olası etkilerine karşı 60 milyar liralık kredi imkanı oluşturuldu.
İhracatçılar için İGE üzerinden 30 milyar lira, KFK üzerinden ise 12 milyar lira kredi imkanı belirlendi.
KFK aracılığıyla yürütülen mevcut destek paketine 18 milyar lira ek limit tanımlanarak, işletmelerin artan maliyetler karşısında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesine erişimi hedefleniyor.
HAZİNE DESTEKLİ KEFALET SİSTEMİ

Şimdi Bakanlık, küresel konjonktür ve bölgesel risklerin ekonomik aktivite üzerindeki etkilerini minimize etmek amacıyla Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında stratejik bir adım daha atacak.

Bakanlık, ekonomi programında yer alan yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde 120 milyar lira tutarında ilave kredi hacmini ekonomiye kazandıracak. Bu adım, yoğun talep nedeniyle limitleri dolan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ve Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) paketlerinin güncellenmesi amacıyla atılacak.

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN 60 MİLYAR LİRALIK PAKET

Böylece, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin Türkiye'nin en önemli döviz kazandırıcı hizmet sektörü olan turizm üzerindeki olası dolaylı etkilerine ilişkin önlem alınması amaçlandı.

Turizm Destek Paketi'yle, turizm işletmelerinin operasyonel verimliliğini korumak amacıyla 60 milyar lira kredi imkanı oluşturuldu. Bu kaynakla, bölgesel dalgalanmaların sektör üzerindeki baskısının önceden göğüslenmesi hedefleniyor.

İhracatta Atılım Destek Paketi'yle ihracatçılar için İGE üzerinden kullandırılmak üzere 30 milyar liralık kredi imkanı belirlendi. İhracatçılar için 12 milyar lira da KFK üzerinden kullanıma açılacak.

Ayrıca KFK aracılığıyla yürütülen mevcut destek paketine 18 milyar lira ek limit tanımlandı. Bu limitle, işletmelerin artan maliyetler karşısında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesine hızlı ve uygun maliyetli erişim sağlanması öngörülüyor.

BaşlıkDetay
Paket AdıTurizm Sektörü İçin 60 Milyar Liralık Paket
AmaçBölgedeki jeopolitik gerilimlerin turizm üzerindeki olası dolaylı etkilerine karşı önlem almak.
Turizm Destek Paketi (Kredi İmkanı)60 milyar lira
Turizm Destek Paketi HedefiTurizm işletmelerinin operasyonel verimliliğini korumak ve bölgesel dalgalanmaların sektör üzerindeki baskısını önceden göğüslemek.
İhracatta Atılım Destek Paketi (İGE Kredisi)30 milyar lira
İhracatta Atılım Destek Paketi (KFK Kredisi)12 milyar lira
Mevcut KFK Destek Paketine Ek Limit18 milyar lira
Ek Limit ile Sağlanan İmkanİşletmelerin artan maliyetler karşısında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesine hızlı ve uygun maliyetli erişim sağlamak.
EKONOMİK DAYANIKLILIĞI ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu paketlerin, dezenflasyon süreci ve seçici kredi politikasıyla tam bir eşgüdüm içerisinde tasarlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlave hacim, doğrudan üretimi, döviz kazandırıcı faaliyetleri ve ekonomik dayanıklılığı artıracak 'hedef odaklı' alanlara kanalize edilecek. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle dış dengede oluşabilecek bozulmayı sınırlamak için hizmet ihracatında lider sektör turizme büyük destek veriyoruz. Söz konusu paketlerle finansmana erişimde oluşabilecek olası daralmanın önüne geçilerek, reel sektörün işletme sermayesi döngüsünün korunması amaçlanıyor. Böylece, bir yandan reel sektörün finansal dayanıklılığı artırılırken, diğer yandan makroekonomik istikrar hedeflerinden taviz verilmeksizin büyümenin sürdürülebilirliği güvence altına alınıyor."

