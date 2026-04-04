 | Bengü Sarıkuş

Nisan ayı çok zor geçecek! Hakan Çınar canlı yayında tarih verip uyardı

Enflasyonda Nisan ayı tehlikesine dikkat çeken ekonomist, faiz beklentilerinden altın rezervlerine kadar kritik bilgiler verdi. TGRT Haber’e konuk olan Ekonomist Hakan Çınar, küresel belirsizliklerin gölgesinde Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

04.04.2026
09:43
04.04.2026
Ekonomist Hakan Çınar, TGRT Haber canlı yayınında Mart ayı rakamlarını, küresel piyasalardaki belirsizlikleri ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirdi. Mart ayında gıda fiyatlarındaki nispi sakinliğin enflasyona olumlu yansıdığını belirten Çınar, asıl zorlu sürecin Nisan ayında başlayacağı uyarısında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Ekonomist Hakan Çınar, TGRT Haber'de Mart ayı enflasyonunu, küresel belirsizlikleri ve Türkiye ekonomisini değerlendirerek Nisan ayında fiyat baskısının artacağı uyarısında bulundu.
Mart ayında gıda fiyatlarındaki sakinliğin enflasyona olumlu yansıdığı ancak asıl zorlu sürecin Nisan ayında başlayacağı belirtildi.
Enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki artışların henüz piyasaya tam yansımadığı ve Nisan ayında fiyat baskısını artıracağı ifade edildi.
Mevcut ekonomik konjonktürde ve savaş ortamının yarattığı belirsizlik nedeniyle Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenmediği aktarıldı.
Küresel piyasalarda güvenli liman algısının zayıfladığı ve Türkiye'nin stratejik enerji koridoru olarak öne çıkabileceği ancak küresel krizin Türkiye ekonomisine maliyetlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Türkiye'nin altın rezervlerindeki düşüşe dikkat çekilerek, risklerin farkında olunması ve kaynakların sonsuz olmadığı kabul edilerek hareket edilmesi gerektiği belirtildi.
NİSAN AYINDA FİYAT BASKISI ARTACAK

Mart ayında gıda enflasyonundaki gerilemenin toplam enflasyon verilerini olumlu etkilediğini ifade eden Hakan Çınar, ancak enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki artışların henüz piyasaya tam olarak yansımadığını vurguladı. Çınar, "Nisan ayı zor geçecek. Enerji maliyetlerindeki artışlar ve savaşın küresel ekonomideki yansımaları fiyatlara kademeli olarak dahil olacak. Nisan ayından iyimser bir tablo beklemek maalesef güç" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ KARARI NE ŞEKİLDE OLACAK?

Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz toplantısına ilişkin de görüşlerini paylaşan Çınar, mevcut ekonomik konjonktürde faiz indirimi beklemediğini belirtti. Savaş ortamının yarattığı belirsizlik ve enflasyonun geldiği noktanın faiz indirimi için uygun olmadığını savunan Çınar, "Savaş ortamında faiz indiriyor olmak fazla cesaretli bir duruş olur. Halkın geleceğe dair endişeleri sürerken ve tüketim eğilimleri daralırken, Merkez Bankası’nın temkinli duruşunu koruması beklenebilir" dedi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

Küresel piyasalarda "güvenli liman" algısının zayıfladığını dile getiren Hakan Çınar, yatırımcıların belirsizlik nedeniyle temkinli hareket ettiğini belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin küresel enerji arzını tehdit ettiğini hatırlatan Çınar, Türkiye’nin bu süreçte stratejik bir enerji koridoru olarak öne çıkabileceğine dikkat çekti: "Türkiye bir alternatif haline gelebilir. Özellikle Kerkük-Ceyhan hattındaki sevkiyat, Türkiye'nin stratejik önemini artırıyor. Bu durumu iyi okumalıyız. Ancak diğer taraftan, küresel krizin üzerindeki maliyetlerini ve rezervler üzerindeki baskıyı da göz ardı etmemek gerekir."

ALTIN REZERVİ DARALIYOR

Türkiye’nin altın rezervlerindeki düşüşe de değinen Çınar, mevcut risklerin farkında olunması gerektiğini belirterek, "Altın rezervlerinde bir gerileme olduğu bir gerçek. Paniğe gerek olmasa da, kaynakların sonsuz olmadığını ve risklerin yönetilmesi gerektiğini kabul ederek hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

