Altın yön arayışında! 4 Nisan 2026 Cumartesi günü altın fiyatları

Altın fiyatları dünyadaki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Nisan 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları..
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişelerle faiz indirimi beklentisi biten yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.
Gram altın satış fiyatı: 6.704,43 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.631,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.125,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 44.489,47 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.976,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.677,56 dolar