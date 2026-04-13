Antalya depremi sonrası Naci Görür'den çarpıcı açıklama! "Bölgedeki fay çok daha büyük deprem üretebilir"

Antalya'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; Antalya'nın Demre ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Antalya’nın Demre ilçesinin 55,47 kilometre açığında saat 08.48’de kaydedilen sarsıntının derinliği 16,17 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Antalya’nın kıyı bölgelerinde hissedildi.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
|Büyüklük
|Yer
|Tarih
|Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|4.7 (Mw)
|Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
|2026-04-13
|08:48:34 TSİ
|35.78417 N
|30.25722 E
|16.17 km
Kısa süreli paniği neden olan Antalya depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, bölgedeki fayın daha büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çekti.
Naci Görür açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun"
Öte yandan Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.