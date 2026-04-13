Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Antalya depremi sonrası Naci Görür'den çarpıcı açıklama! "Bölgedeki fay çok daha büyük deprem üretebilir"

Antalya'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir açıklama geldi. Görür, bölgedeki fayın daha büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Antalya depremi sonrası Naci Görür'den çarpıcı açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 13:17

Antalya'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; Antalya'nın Demre ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Antalya depremi sonrası Naci Görür'den çarpıcı açıklama! "Bölgedeki fay çok daha büyük deprem üretebilir"

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Akdeniz'de Demre'nin 55,47 kilometre açığında, saat 08.48'de 16,17 kilometre derinlikte kaydedildi.
Prof. Dr. Naci Görür, depremin Helen-Kıbrıs Fay Zonu'nda olduğunu ve daha büyük bir deprem üretebileceği uyarısında bulundu.
Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Antalya depremi sonrası Naci Görür'den çarpıcı açıklama! "Bölgedeki fay çok daha büyük deprem üretebilir"

Antalya’nın Demre ilçesinin 55,47 kilometre açığında saat 08.48’de kaydedilen sarsıntının derinliği 16,17 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Antalya’nın kıyı bölgelerinde hissedildi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:4.7 (Mw)
  • Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
  • Tarih:2026-04-13
  • Saat:08:48:34 TSİ
  • Enlem:35.78417 N
  • Boylam:30.25722 E
  • Derinlik:16.17 km
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa süreli paniği neden olan Antalya depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, bölgedeki fayın daha büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çekti.

Antalya depremi sonrası Naci Görür'den çarpıcı açıklama! "Bölgedeki fay çok daha büyük deprem üretebilir"

"DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Naci Görür açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun"

https://x.com/nacigorur/status/2043601916609847409

HERHANGİ OLUMSUZLUK YOK

Öte yandan Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Antalya depremi sonrası Naci Görür'den çarpıcı açıklama! "Bölgedeki fay çok daha büyük deprem üretebilir"
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.