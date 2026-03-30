Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Japon deprem uzmanından riskli denilen Marmara için rahatlatan açıklama!

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da beklenen deprem için "23 Nisan'da yaşanan depremin ardından Kuzey kolunda risk azaldı" diyen Yoshinori Moriwaki riskli bölgeyi açıkladı. Uzman isim "Bandırma'da 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası büyük deprem açısından riskli" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 15:53

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul civarında 7.5 civarında büyük deprem beklendiğini belirten uzman isim, "23 Nisan'da yaşanan depremin ardından Kuzey kolunda risk azaldı" ifadelerini kullandı. Büyük deprem için 150 km olması gerektiğini belirten Yoshinori Moriwaki, riskli yerleri açıkladı.

"ANTALYA İÇİN BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Antalya'da yakın tarihte meydana gelen 3 ve 4 büyüklüklerinde 2 depremi değerlendiren Yoshinori Moriwaki, "Burası için büyük bir depreme beklemiyoruz. Ancak yumuşak zeminse küçük depremde de bina için sıkıntı olabilir. Antalya'da en fazla 5 büyüklüğüne kadar bile deprem beklemiyoruz ama Kaş tarafında biraz risk var. Fakat orası da Antalya oraya biraz uzak" dedi.

KonuAçıklamaBölgeRisk DüzeyiBeklenen BüyüklükEk Notlar
Marmara'da Beklenen Büyük Depremİstanbul civarında 7.5 civarında büyük deprem beklentisi var.Marmara Bölgesi (İstanbul civarı)Yüksek (Güney kolu için)7.5 civarı23 Nisan'da yaşanan depremle kuzey kolundaki risk azaldı. Büyük deprem için 150 km fay hattı kırılması gerekiyor.
Antalya Deprem BeklentisiBüyük bir deprem beklenmiyor.AntalyaDüşük (Kaş tarafında biraz risk var)En fazla 5 büyüklüğüne kadarYumuşak zemin varsa küçük depremlerde bile bina sıkıntısı olabilir.
Riskli Fay Hatları1999 depreminde Yalova-Çınarcık'a, 1912'de Gelibolu'dan Tekirdağ'a fay kırıldı.Marmara Bölgesi (Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a 170 km)Orta (Güney kolu için) Güney kolundaki fay hattı Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor ve uzun zamandır kırılmadı.
Deprem Tahmini SüreleriGenel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde %60-70 gerçekleşebilir.GenelBelirtilmedi7 büyüklüğünde
Bandırma Deprem Riski450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası riskli.BandırmaYüksekBelirtilmediÇok yüksek bina yok ve zemini genel olarak iyi. Bandırma'da yaşanacak bir deprem, İstanbul'daki yumuşak zemin kısımlarında etkili olabilir.
Kahramanmaraş Depremi Analizi400 yıllık enerji birikimi sonucu meydana geldi.KahramanmaraşBelirtilmedi2 büyük depremEnerji çok biriktiği için bir günde 2 büyük deprem oldu.

GEMLİK, BURSA, BANDIRMA VE BALIKESİR...

Marmara bölgesi için beklenen depreme ilişkin görüşlerini ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:

"1999 depreminde Yalova- Çınarcık'a kadar fay hattı kırıldı ve 1912'de Çanakkale Gelibolu tarafından Tekirdağ'a kadar kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a kadar 170 kilometre var. Bu bir kerede kırılıyorsa 7.5 civarında büyük deprem bekleniyordu ama geçen yıl 23 Nisan'da Silivri tarafında, yani 170 kilometrelik alanın orta fay hattında kırıldığını söylediler. Küçükçekmece'den Yalova Çınarcık'a kadar sadece 70 kilometre. Büyük deprem, 7'nin üzerinde deprem olması için 150 km olması lazım. Onun için Kuzeyinde risk azaldı. Ancak hiç gelmez diye söyleyemeyiz ama Güney kolundaki fay hattı, Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor. O fay hattı uzun zamandır kırılmadı ve risk var diyebiliriz. Bunu tam olarak ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde yüzde 60 ya da 70 gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz."

"450 YILDAN FAZLA DEPREM OLMADI VE BURASI RİSKLİ"

6 Şubat 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremde, 400 yıllık bir enerji birikimin sonucu meydana geldiğine dikkati çeken Moriwaki, "Enerji çok biriktirdiği için bir günde 2 büyük deprem oldu. Bandırma'da tarafında 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası riskli. Ancak orada çok yüksek bina yok ve genel olarak zemini iyi. Bandırma'da yaşanacak bir deprem, İstanbul'daki yumuşak zemin kısımlarında etkili olabilir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asimetrik İHA tehditlerine karşı çok katmanlı koruma kalkanı
Bakan Kacır, Sıfır Atık Günü'nde duyurdu! Yeşil dönüşüme 3 milyar TL destek
Çirkin dizisi Ferhat kimdir? Ferhat’ın hikayesi nedir?
Eşine kızdı, sokakta silahıyla rastgele etrafa ateş açtı! İşte korkutan anlar
Gelinim Mutfakta Fatoş kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Fatoş Çelik, Tuğba'nın arkadaşı çıktı
Japon deprem uzmanından riskli denilen Marmara için rahatlatan açıklama!
