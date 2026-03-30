Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul civarında 7.5 civarında büyük deprem beklendiğini belirten uzman isim, "23 Nisan'da yaşanan depremin ardından Kuzey kolunda risk azaldı" ifadelerini kullandı. Büyük deprem için 150 km olması gerektiğini belirten Yoshinori Moriwaki, riskli yerleri açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Japon deprem uzmanından riskli denilen Marmara için rahatlatan açıklama! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul civarında 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor ve 23 Nisan'daki depremin ardından Kuzey kolundaki risk azaldı. Büyük bir deprem için 150 km fay hattı kırılması gerekiyor ve güney kolundaki fay hattı (Gemlik, Bursa, Bandırma, Balıkesir) uzun zamandır kırılmadığı için risk taşıyor. Genel olarak 30 yıl içinde 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali %60-70 olarak belirtildi. Bandırma'da 450 yıldan fazla deprem olmaması nedeniyle burası riskli olarak değerlendiriliyor ve burada yaşanacak bir deprem İstanbul'un yumuşak zemin kısımlarını etkileyebilir. Antalya için büyük bir deprem beklenmiyor ancak Kaş tarafında biraz risk bulunuyor ve en fazla 5 büyüklüğüne kadar deprem öngörülüyor. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depreminin 400 yıllık enerji birikimi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

"ANTALYA İÇİN BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Antalya'da yakın tarihte meydana gelen 3 ve 4 büyüklüklerinde 2 depremi değerlendiren Yoshinori Moriwaki, "Burası için büyük bir depreme beklemiyoruz. Ancak yumuşak zeminse küçük depremde de bina için sıkıntı olabilir. Antalya'da en fazla 5 büyüklüğüne kadar bile deprem beklemiyoruz ama Kaş tarafında biraz risk var. Fakat orası da Antalya oraya biraz uzak" dedi.

Konu Açıklama Bölge Risk Düzeyi Beklenen Büyüklük Ek Notlar Marmara'da Beklenen Büyük Deprem İstanbul civarında 7.5 civarında büyük deprem beklentisi var. Marmara Bölgesi (İstanbul civarı) Yüksek (Güney kolu için) 7.5 civarı 23 Nisan'da yaşanan depremle kuzey kolundaki risk azaldı. Büyük deprem için 150 km fay hattı kırılması gerekiyor. Antalya Deprem Beklentisi Büyük bir deprem beklenmiyor. Antalya Düşük (Kaş tarafında biraz risk var) En fazla 5 büyüklüğüne kadar Yumuşak zemin varsa küçük depremlerde bile bina sıkıntısı olabilir. Riskli Fay Hatları 1999 depreminde Yalova-Çınarcık'a, 1912'de Gelibolu'dan Tekirdağ'a fay kırıldı. Marmara Bölgesi (Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a 170 km) Orta (Güney kolu için) Güney kolundaki fay hattı Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor ve uzun zamandır kırılmadı. Deprem Tahmini Süreleri Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde %60-70 gerçekleşebilir. Genel Belirtilmedi 7 büyüklüğünde Bandırma Deprem Riski 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası riskli. Bandırma Yüksek Belirtilmedi Çok yüksek bina yok ve zemini genel olarak iyi. Bandırma'da yaşanacak bir deprem, İstanbul'daki yumuşak zemin kısımlarında etkili olabilir. Kahramanmaraş Depremi Analizi 400 yıllık enerji birikimi sonucu meydana geldi. Kahramanmaraş Belirtilmedi 2 büyük deprem Enerji çok biriktiği için bir günde 2 büyük deprem oldu.

GEMLİK, BURSA, BANDIRMA VE BALIKESİR...

Marmara bölgesi için beklenen depreme ilişkin görüşlerini ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:

"1999 depreminde Yalova- Çınarcık'a kadar fay hattı kırıldı ve 1912'de Çanakkale Gelibolu tarafından Tekirdağ'a kadar kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a kadar 170 kilometre var. Bu bir kerede kırılıyorsa 7.5 civarında büyük deprem bekleniyordu ama geçen yıl 23 Nisan'da Silivri tarafında, yani 170 kilometrelik alanın orta fay hattında kırıldığını söylediler. Küçükçekmece'den Yalova Çınarcık'a kadar sadece 70 kilometre. Büyük deprem, 7'nin üzerinde deprem olması için 150 km olması lazım. Onun için Kuzeyinde risk azaldı. Ancak hiç gelmez diye söyleyemeyiz ama Güney kolundaki fay hattı, Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor. O fay hattı uzun zamandır kırılmadı ve risk var diyebiliriz. Bunu tam olarak ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde yüzde 60 ya da 70 gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz."

"450 YILDAN FAZLA DEPREM OLMADI VE BURASI RİSKLİ"

6 Şubat 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremde, 400 yıllık bir enerji birikimin sonucu meydana geldiğine dikkati çeken Moriwaki, "Enerji çok biriktirdiği için bir günde 2 büyük deprem oldu. Bandırma'da tarafında 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası riskli. Ancak orada çok yüksek bina yok ve genel olarak zemini iyi. Bandırma'da yaşanacak bir deprem, İstanbul'daki yumuşak zemin kısımlarında etkili olabilir" diye konuştu.