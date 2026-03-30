Modern muharebe sahasını son dönemde önemli ölçüde değiştiren sürü ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS öncülüğünde, ezber bozan Yeni Nesil Mobil Katmanlı İHA Karşıtı Savunma Mimarisi (C-UAS) geliştirildi.



HABERİN ÖZETİ Asimetrik İHA tehditlerine karşı çok katmanlı koruma kalkanı SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS öncülüğünde, sürü ve kamikaze İHA tehditlerine karşı merkeziyetsiz ve mobil katmanlı bir İHA karşıtı savunma mimarisi geliştirildi. Geliştirilen mimari, SYS Grup şirketlerinin ürettiği 12.7mm M3 ağır makineli tüfek ve 30mm VENOM LR orta kalibre top sistemlerini tek bir mobil ekosistemde birleştiriyor. Sistem, tamamen dağıtık bir mimariye sahip olup, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) kendi sensörü ve operatörü ile bağımsız çalışabiliyor. Bu yeni mimari, tehditleri henüz yaklaşmadan bertaraf etmek üzere üç katmanlı kinetik (hard-kill) koruma kalkanı sunuyor. Dış katmanda TRAKON 30 UKSS 2 km menzile kadar görev yaparken, orta katmanda TRAKON 12.7 sistemleri ile M3 ağır makineli tüfek, yakın savunma katmanında ise TRAKON LITE 134 ile 7.62 mm M134 Minigun görev alıyor. Sistemin ana bileşenlerinin SYS Grup bünyesinde üretilmesi, sorunsuz entegrasyon, hızlı teslimat ve ölçeklenebilir üretim avantajları sağlıyor. SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, bu mimarinin maliyet etkin karşı İHA çözümleri ihtiyacını karşıladığını ve dost/müttefik ülkelerin yakın hava savunma sistemlerine sahip olmasını amaçladıklarını belirtti.

Tek bir merkeze bağımlı kalmayan, merkeziyetsiz (decentralized) yapısıyla öne çıkan bu mimari; Grub’un ürettiği 12.7mm M3 ağır makineli tüfek ve 30mm VENOM LR orta kalibre top sistemlerini tek bir mobil ekosistemde birleştiriyor.



Klasik hava savunma sistemlerinin aksine, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen bu konsept, tamamen dağıtık bir mimari üzerine kurulu bulunuyor. Herhangi bir 4x4 mobil platformlara entegre edilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS), kendi sensörü ve operatörü ile bağımsız çalışabiliyor. Bu sayede, sistemin bir unsuru devre dışı kalsa dahi savunma hattı kırılmıyor ve her türden İHA tehdidine karşı kesintisiz ve sürdürülebilir bir angajman sağlanıyor.



Sistem, tehditleri henüz yaklaşmadan bertaraf etmek üzere üç katmanlı kinetik (hard-kill) koruma kalkanı sunuyor.



Dış katmanda, TRAKON 30 UKSS ayarlanabilir atım hızı sayesinde dakikada 1.350 atıma ulaşabilen 30x113 mm top; tehdidin büyüklüğü ve hızına bağlı olarak 2 kilometreye kadar menzilde, yüksek tahrip gücüne sahip (HEI–HEDP) ve/veya yaklaşma tapalı (proximity) mühimmat atarak görev yapmaktadır. Bu katmanda başta Shahed-136 tipi dolanan mühimmatlar olmak üzere, her tür dolanan mühimmat ve NATO İHA sınıflandırmasında yer alan Sınıf 1 ve Sınıf 2 platformlar etkin şekilde hedef alınmaktadır.



Orta katmanda, TRAKON 12.7 sistemleri ile dakikada 1.200 atım hızına ulaşabilen M3 ağır makineli tüfek; kamikaze drone tehditlerine karşı yüksek yoğunluklu ateş gücüyle aşılması güç bir savunma hattı oluşturmaktadır.



Yakın savunma katmanında (son katman) ise TRAKON LITE 134 ile dakikada 3.000 atım yapabilen 7.62 mm M134 Minigun; daha küçük ve çok yakın mesafedeki tehditleri saniyeler içerisinde etkisiz hale getirmektedir.



Sistemin tüm ana bileşenlerinin (UKSS, silah ve entegrasyon) SYS Grup çatısı altındaki UNIROBOTICS, CANiK ve AEI Systems tarafından üretilmesi, projede sorunsuz sistem entegrasyonu, hızlı teslimat ve ölçeklenebilir üretim avantajlarını beraberinde getiriyor. Bu entegre güç, kritik altyapıların ve askeri üslerin korunmasında stratejik bir fark oluşturuyor.



SYS Grup CEO’su Cahit Utku Aral’ın konuya ilişkin değerlendirmesinde, modern çatışma ortamının, merkezi yapılardan ziyade sahada hayatta kalabilen, öngörülemeyen ve maliyet etkin sistemleri zorunlu kıldığını vurguladı. Aral, “Grup bünyesinde geliştirdiğimiz yetkinliklerin entegrasyonu ile ortaya koyduğumuz bu mimari, yalnızca bir çözüm değil; aynı zamanda yeni nesil bir savunma anlayışını temsil etmektedir. Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler, modern çatışma ortamında en kritik ihtiyaçlardan birinin maliyet etkin karşı İHA çözümleri olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir.

Amacımız, başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin sürdürülebilir ve maliyet etkin yakın hava savunma sistemlerine sahip olmasını sağlamaktır. UNIROBOTICS öncülüğünde, CANiK ve AEI Systems şirketlerimiz ile tüm kritik bileşenleri kendi bünyemizde üreterek, kullanıcılara tam entegre, güvenilir ve kesintisiz bir tedarik zinciri sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür BAÇ da drone tehditlerinin artık tekil değil, düşük maliyetli sürüler halinde geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:



“Çözümümüz, merkezi savaş yönetim sistemleri ve komuta-kontrol yapılarıyla entegre çalışabildiği gibi, ihtiyaç halinde merkeziyetsiz olarak da görev yapabilecek esnek bir mimariye sahiptir. Bu yapı sayesinde komuta merkezinin hedef alınması veya devre dışı bırakılması, sistemin bütününün etkisiz hale gelmesine yol açmaz. Dağıtık ve dayanıklı mimarisiyle sistem, unsurlarından herhangi birinin kaybı durumunda dahi operasyonel sürekliliğini korur. Mobilite, katmanlı angajman yeteneği ve esnek kullanım konseptiyle bu çözüm, modern tehdit ortamında optimize edilmiş bir savunma ağı sağlar.”