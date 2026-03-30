Gelinim Mutfakta Fatoş kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Fatoş Çelik, Tuğba'nın arkadaşı çıktı

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni haftası oldukça eğlenceli ve hızlı başladı. Geçen hafta elenen yarışmacıları yerini oldukça neşeli ve pozitif gelin ve kayınvalidesi aldı. Yeni yarışmacılar Fatoş ve kayınvalide Suzan Hanım, izleyiciden tam puan alırken, arama motorlarında 'Gelinim Mutfakta Fatoş kimdir, kaç yaşında?', 'Gelinim Mutfakta yeni gelin ve kayınvalide kim?' soruları da araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Tuğba'nın da arkadaşı çıkan yeni yarışmacı Fatoş Çelik ve kayınvalide Suzan Koç hakkında merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA FATOŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 14:00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni gelin ve kayınvalidesi belli oldu.

Haftanın ilk günü stüdyoya eğlenceli bir giriş yapan Fatoş ve Suzan Hanım, tüm yarışmacıları da coşturdu. Yüksek enerjisiyle diğer gelinlere göz dağı veren Fatoş, aynı zamanda Gelinim Mutfakta'da yarışan Tuğba'nın da arkadaşı çıktı.

Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini Fatoş Çelik 32 yaşındadır ve aslen Mersinlidir. Nişanlısı arasında tam 7 yaş bulunuyor. 25 yaşındaki mühendis nişanlısını anlata anlata bitiremeyen Fatoş Hanım, nişanlısının tarlasında motor tamir ettiğini söyleyerek stüdyoda şaşkınlık oluşturdu.

Bununla beraber içerik üreticisi de olan Fatoş Hanım'ın daha önce bir evliliği ve bu evlilikten de 13 yaşında bir oğlu bulunuyor. Nişanlısı ve oğlu arasında olan 12 yaş farkı ise kayınvalideler odasında uzun süre konuşuldu.

GELİNİM MUTFAKTA FATOŞ ÇELİK TUĞBA'NIN ARKADAŞI ÇIKTI

Gelinim Mutfakta'da ilk günden fırtınalar estiren Fatoş Hanım'ın aynı zamanda Tuğba ile daha önce de tanıştıkları da ortaya çıktı. Ancak Fatoş'un Tuğba'ya göz vermesi, Gelinim Mutfakta stüdyosuna damga vuran detaylar arasında yer aldı.

Tuğba ise Fatoş'un gelişini büyük bir sürpriz olarak değerlendirirken, şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya üzerinden birlikte yayınlar yaptıkları öğrenilen ikilinin yarışmada nasıl bir tutum sergileyecekleri ise şimdiden merak konusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 27 MART 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 27 Mart Cuma günü 10 altın bileziği alan gelin Tuğba oldu. İşte puan tablosu...

Tuğba - 87

Cansu - 70

Alime - 62

Edanur - 61

GELİNİM MUTFAKTA 27 MART CUMA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma elenen isim Edanur ve kayınvalidesi Seher Hanım oldu. Yarışmada 1 hafta kalan yarışmacılar haftanın en düşük puanına sahip olarak yarışmadan elendiler.