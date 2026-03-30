Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta Fatoş kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Fatoş Çelik, Tuğba'nın arkadaşı çıktı

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Fatoş ve Suzan Hanım stüdyoya geldi. 30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla ekranlara damga vuran Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları izleyicinin radarına girdi. Güle oynaya programa dahil olan Fatoş Çelik, aynı zamanda rakip yarışmacı Tuğba'nın da tanıdığı çıktı. Peki Gelinim Mutfakta Fatoş kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Fatoş Çelik ve kayınvalide Suzan Koç hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 15:35

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni haftası oldukça eğlenceli ve hızlı başladı. Geçen hafta elenen yarışmacıları yerini oldukça neşeli ve pozitif gelin ve kayınvalidesi aldı. Yeni yarışmacılar Fatoş ve kayınvalide Suzan Hanım, izleyiciden tam puan alırken, arama motorlarında 'Gelinim Mutfakta Fatoş kimdir, kaç yaşında?', 'Gelinim Mutfakta yeni gelin ve kayınvalide kim?' soruları da araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta yarışmacılarından 'nın da arkadaşı çıkan yeni yarışmacı Fatoş Çelik ve kayınvalide Suzan Koç hakkında merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan yarışmacılar Fatoş ve kayınvalidesi Suzan Hanım, izleyiciler tarafından ilgi gördü.
Yeni yarışmacı gelin Fatoş Çelik 32 yaşındadır ve daha önceki evliliğinden 13 yaşında bir oğlu bulunmaktadır.
Fatoş Çelik'in, Gelinim Mutfakta'da yarışan Tuğba'nın arkadaşı olduğu ve sosyal medya üzerinden birlikte yayınlar yaptıkları ortaya çıktı.
27 Mart Cuma günü yapılan yarışmada 10 altın bileziği Tuğba kazandı.
Aynı gün yarışmadan elenen isimler Edanur ve kayınvalidesi Seher Hanım oldu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA FATOŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 14:00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni gelin ve kayınvalidesi belli oldu.

Haftanın ilk günü stüdyoya eğlenceli bir giriş yapan Fatoş ve Suzan Hanım, tüm yarışmacıları da coşturdu. Yüksek enerjisiyle diğer gelinlere göz dağı veren Fatoş, aynı zamanda 'da yarışan Tuğba'nın da arkadaşı çıktı.

Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini Fatoş Çelik 32 yaşındadır ve aslen Mersinlidir. Nişanlısı arasında tam 7 yaş bulunuyor. 25 yaşındaki mühendis nişanlısını anlata anlata bitiremeyen Fatoş Hanım, nişanlısının tarlasında motor tamir ettiğini söyleyerek stüdyoda şaşkınlık oluşturdu.

Bununla beraber içerik üreticisi de olan Fatoş Hanım'ın daha önce bir evliliği ve bu evlilikten de 13 yaşında bir oğlu bulunuyor. Nişanlısı ve oğlu arasında olan 12 yaş farkı ise kayınvalideler odasında uzun süre konuşuldu.

GELİNİM MUTFAKTA FATOŞ ÇELİK TUĞBA'NIN ARKADAŞI ÇIKTI

Gelinim Mutfakta'da ilk günden fırtınalar estiren Fatoş Hanım'ın aynı zamanda Tuğba ile daha önce de tanıştıkları da ortaya çıktı. Ancak Fatoş'un Tuğba'ya göz vermesi, Gelinim Mutfakta stüdyosuna damga vuran detaylar arasında yer aldı.

Tuğba ise Fatoş'un gelişini büyük bir sürpriz olarak değerlendirirken, şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya üzerinden birlikte yayınlar yaptıkları öğrenilen ikilinin yarışmada nasıl bir tutum sergileyecekleri ise şimdiden merak konusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 27 MART 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 27 Mart Cuma günü 10 altın bileziği alan gelin Tuğba oldu. İşte puan tablosu...

Tuğba - 87

Cansu - 70

Alime - 62

Edanur - 61

GELİNİM MUTFAKTA 27 MART CUMA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma elenen isim Edanur ve kayınvalidesi Seher Hanım oldu. Yarışmada 1 hafta kalan yarışmacılar haftanın en düşük puanına sahip olarak yarışmadan elendiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta Tuğba evleniyor mu? Kayınvalide Süheyla stüdyoyu karıştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta'da Seher ve Edanur tüyolaştı mı? Aralarındaki işaret, Dönüş Hanım'ın gözünden kaçmadı
ETİKETLER
#tuğba
#Gelinim Mutfakta
#10 Altın Bilezik
#Fatoş Çelik
#Suzan Koç
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.