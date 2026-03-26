Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Gelinim Mutfakta'da Tuğba ve Süheyla Hanım arasında yaşanan gerilim, Süheyla Hanım'ın şoke eden iddiaları sonrası adeta tavan yaptı. Gelinim Mutfakta'nın her bölümünde adını farklı bir olayla duyuran Süheyla Hanım, Tuğba'yı hedef aldı. 'Sen bana bir hesap ver bakalım. Sen ekipten 10 gün neden izin aldın?' diyerek, ağızları açıkta bırakan iddiaları peş peşe sıraladı. Peki Tuğba evlenecek mi? İşte Süheyla Hanım'ın stüdyoyu karıştıran iddiaları...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Tuğba evleniyor mu? Kayınvalide Süheyla stüdyoyu karıştırdı Gelinim Mutfakta'da kayınvalide Süheyla Hanım'ın Tuğba'nın evleneceği yönündeki iddiaları, Tuğba'nın kuzeninin evleneceği gerçeğinin ortaya çıkmasıyla yalanlandı. Kayınvalide Süheyla Hanım, Tuğba'nın 10 gün izin almasının nedenini sorarak Tuğba'nın evlendiği yönünde iddialarda bulundu. Stüdyo dışında yapılan konuşmalar ve görüntülerle Tuğba'nın değil, kuzeninin evleneceği anlaşıldı. Yaşananlar üzerine Tuğba, Süheyla Hanım ile yarışmak istemediğini belirtti. 26 Mart 2026'da Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını Tuğba kazandı. Gün sonu puan tablosunda Tuğba 22, Alime 18, Cansu 13, Edanur ise 4 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA EVLENİYOR MU?

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi Süheyla Hanım, Tuğba'ya yönelik şoke eden iddialarına devam ediyor.

Geçen bölümlerde Tuğba'ya gelen pahalı hediyelere dair ve Tuğba'nın aracına yönelik dikkat çeken bazı açıklamalarda bulunan Süheyla Hanım, hem Aslı Hünel'in hem de yarışmacıların tepkisini çekmişti.

Tuğba'nın görüştüğü birinin olduğunu iddia eden kayınvalide, bu defa çok daha büyük bir iddia ile yarışmaya damga vurdu. 'Tüm Türkiye duysun, Tuğba evleniyor' diyen Süheyla Hanım, adeta stüdyoda fırtına estirdi. Peki Gelinim Mutfakta Tuğba gerçekten evleniyor mu?

KAYINVALİDE SÜHEYLA STÜDYOYU KARIŞTIRDI

Gelinim Mutfakta'da ortalığı resmen birbirine katan Süheyla Hanım'ın ortaya attığı iddia, kritik bölümde Aslı Hünel tarafından masaya yatırıldı. Stüdyo dışında yapılan konuşmayla tüm gerçekler ortaya çıktı.

Tuğba ve Alime'nin konuşmasını dinleyen ve 'Tuğba evleniyor' diye stüdyoyu karıştıran Süheyla Hanım'ın tüm bu iddiaları, gelen görüntülerle beraber çürütülmüş oldu. Tuğba ve Alime'nin yaptığı konuşmada evlenecek kişinin Tuğba değil Tuğba'nın kuzeni olduğu anlaşıldı.

Yaşanan bu olaylar sonrası Tuğba, artık Süheyla Hanım'la yarışmak istemediğini de açık açık dile getirirken, ilerleyen bölümlerde Tuğba'ya yeni bir kayınvalide gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 26 MART 2026 ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın kazanan gelin Tuğba oldu. İşte gün sonu oluşan puan tablosu...

Tuğba - 22

Alime - 18

Cansu - 13

Edanur - 4