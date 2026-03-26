Gelinim Mutfakta Tuğba evleniyor mu? Kayınvalide Süheyla stüdyoyu karıştırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Gelinim Mutfakta'da Tuğba ve Süheyla Hanım arasında yaşanan gerilim, Süheyla Hanım'ın şoke eden iddiaları sonrası adeta tavan yaptı. Gelinim Mutfakta'nın her bölümünde adını farklı bir olayla duyuran Süheyla Hanım, Tuğba'yı hedef aldı. 'Sen bana bir hesap ver bakalım. Sen ekipten 10 gün neden izin aldın?' diyerek, ağızları açıkta bırakan iddiaları peş peşe sıraladı. Peki Tuğba evlenecek mi? İşte Süheyla Hanım'ın stüdyoyu karıştıran iddiaları...
Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi Süheyla Hanım, Tuğba'ya yönelik şoke eden iddialarına devam ediyor.
Geçen bölümlerde Tuğba'ya gelen pahalı hediyelere dair ve Tuğba'nın aracına yönelik dikkat çeken bazı açıklamalarda bulunan Süheyla Hanım, hem Aslı Hünel'in hem de yarışmacıların tepkisini çekmişti.
Tuğba'nın görüştüğü birinin olduğunu iddia eden kayınvalide, bu defa çok daha büyük bir iddia ile yarışmaya damga vurdu. 'Tüm Türkiye duysun, Tuğba evleniyor' diyen Süheyla Hanım, adeta stüdyoda fırtına estirdi. Peki Gelinim Mutfakta Tuğba gerçekten evleniyor mu?
Gelinim Mutfakta'da ortalığı resmen birbirine katan Süheyla Hanım'ın ortaya attığı iddia, kritik bölümde Aslı Hünel tarafından masaya yatırıldı. Stüdyo dışında yapılan konuşmayla tüm gerçekler ortaya çıktı.
Tuğba ve Alime'nin konuşmasını dinleyen ve 'Tuğba evleniyor' diye stüdyoyu karıştıran Süheyla Hanım'ın tüm bu iddiaları, gelen görüntülerle beraber çürütülmüş oldu. Tuğba ve Alime'nin yaptığı konuşmada evlenecek kişinin Tuğba değil Tuğba'nın kuzeni olduğu anlaşıldı.
Yaşanan bu olaylar sonrası Tuğba, artık Süheyla Hanım'la yarışmak istemediğini de açık açık dile getirirken, ilerleyen bölümlerde Tuğba'ya yeni bir kayınvalide gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın kazanan gelin Tuğba oldu. İşte gün sonu oluşan puan tablosu...
Tuğba - 22
Alime - 18
Cansu - 13
Edanur - 4