Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümüne Alime'nin ablası Pelin'in yaptığı ardı ardına açıklamalar damga vurdu. Günlerdir Gelinim Mutfakta stüdyosunda süren Alime ve Tunacan arasındaki gerilim, Pelin Hanım'ın anlattıklarıyla daha da derinleşti. Peki Alime'nin ablası Pelin Hanım ne dedi? Tijen Hanım, Alime'ye ne imzası attırdı? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Alime'nin ablasından şoke eden açıklamalar! Tijen Hanım Alime'ye ne imzalattı? Gelinim Mutfakta'da yayınlanan bölümde Alime'nin ablası Pelin'in açıklamaları, Alime ve Tunacan arasındaki gerilimi artırırken, kayınvalide Tijen Hanım'ın Alime'ye evlenirken imzalattığı belge gündeme geldi. Alime'nin ablası Pelin, Tunacan'ın evlendikten sonra borçları olduğunu ve Alime'nin bu borçları ödemek için çalıştığını iddia etti. Pelin Hanım, kayınvalide Tijen Hanım'ın Alime'ye, olası bir ayrılık durumunda hiçbir maldan faydalanmaması için bir belge imzalattığını öne sürdü. Tijen Hanım ise Alime'yi denediğini ve Alime'nin sevdiği için imzayı attığını söyledi. Pelin Hanım, Alime ve Tunacan'ın evliliğinin geleceği hakkında şüphelerini dile getirerek, anne ve oğulu mal ve mülkleriyle baş başa bırakmak gerektiğini belirtti. 26 Mart 2026 Perşembe günü çeyrek altını Tuğba kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA ALİME'NİN ABLASINDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALR!

Gelinim Mutfaktya'da geçen bölümlerde yaşanan altın krizi, giderek büyüyor. Alime'ye verilmeyen tapu, tüp bebek parasının Tunacan tarafından gizlice alınması derken, Gelinim Mutfakta'da Alime, Tunacan ve kayınvalide Tijen arasında tartışmalar giderek büyürken, son olarak gerilimi yükselten isim Alime'nin ablası Pelin Hanım oldu.

Pelin Hanım; 'Kardeşim Tunacan'la evlendi, ilk yılında dünya kadar borç geldi. Alime, evliliğinin en güzel zamanlarında çalışıp, Tunacan'ın bekarlık borçlarını ödemek için çalıştı. Böyle bir durumda birl Tunacan'ı terk etmeyen kardeşime, kayınvalidesi Tijen Hanım ise imza attırdı' diyerek herkesi şoke etti.

TİJEN HANIM, ALİME'YE NE İMZALATTI?

Pelin Hanım'ın peş peşe yaptığı açıklamalar karşısında hem stüdyodakiler hem de ekran başındakiler şaştı kaldı. Pelin Hanım, Tijen Hanım'a sert tepki gösterirken, Alime'ye evlenirken attırılan imzanın da hesabını sordu.

Pelin Hanım, Tijen Hanım'ın Alime ve Tunacan'ın bir gün ayrılması durumunda, hiç bir maldan faydalanmaması için imza attırdığını öne sürdü.

Tijen Hanım ise 'Ben Alime'yi denedim. Alim seviyor ki şak diye imzayı attı' diyerek Gelinim Mutfakta izleyicisini bir kere daha herkesi şaşırttı.

'HERKES KENDİNE GELSİN'

Gelinim Mutfakta'ya özel yaptığı yayında yaptığı açıklamalarla ekranlara damga vuran Pelin Hanım'dan şaşırtan açıklamalar bu kadarla da sınırlı kalmadı. 'Alime ve Tunacan'ın evliliğinin önünü o kadar kapalı görüyorum ki, belki de zorlamamak lazım' ifadelerini kullanan Pelin Hanım; 'Anne ve oğlu mal ve mülkleriyle baş başa bırakmak lazım. Beni daha fazla konuşturmayın, herkes kendine gelsin' sözleriyle hem Tunacan'a hem de Tijen Hanım'a çok büyük tepki gösterdi.

GELİNİM MUTFAKTA 26 MART 2026 PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın alan isim Tuğba oldu. İşte 26 Mart 2026 Perşembe oluşan puan tablosu

Tuğba - 22

Alime - 18

Cansu - 13

Edanur - 4