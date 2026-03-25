Gelinim Mutfakta Tuğba'nın gizli görüntüleri ifşa oldu! Gelinim Mutfakta Süheyla, Tuğba'nın peşine kimi taktı?

Kanal D ekranlarında her gün 14:00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Yarışmanın dikkat çeken gelinlerinden Tuğba'ya yönelik şaşırtan suçlamalar, ortalığı karıştırdı. Yayınlanan görüntüler sonrası Tuğba, öfkeden deliye dönerken, yaşananlardan sonra Tuğba'nın kayınvalide Süheyla ile devam edip etmeyeceği merak konusu. İşte Gelinim Mutfakta'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü yaşanan gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA'NIN GİZLİ GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU!

Aslı Hünel'in sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da tansiyon bugün adeta zirve yaptı. Tuğba ve kaynana Süheyla arasında daha önce de büyük bir tartışma yaşanmış, Tuğba 'Ya Süheyla ya ben' diyerek resti çekmişti.

Gelinim Mutfakta'da bugün Süheyla Hanım'ın yaptığı bir hamle ise ortalığı savaş alanına çevirdi. Tuğba'nın biriyle görüştüğünü iddia eden Süheyla Hanım, tadım masasında yaptığı puanlama sonucu Tuğba'yla birbirine girdi. 'Sen bana tabak soracağına önce sana gelen pahalı hediyelerin hesabını ver' diyen Süheyla, herkesin ağzını açıkta bıraktı.

GELİNİM MUTFAKTA SÜHEYLA, TUĞBA'NIN PEŞİNE KİMİ TAKTI?

Gelinim Mutfakta'da Tuğba'ya daha önce görücü olarak gelen ve sonrasında yarışmada Tuğba'nın kayınvalidesi olarak yarışan Süheyla Hanım, bugün öyle bir şey yaptı ki stüdyo buz kesti. Tuğba'nın kullandığı arabanın sevgilisi tarafından alındığını iddia eden Süheyla Hanım'a Tuğba'nın tepkisi oldukça büyük oldu.

'Sen benim haberim olmadan peşime birini mi taktın' diyen Tuğba'nın görüntüleri ise stüdyoda yayınlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tuğba; 'Bu görüntüleri annem babam görse ne diyecek' diyerek hüngür hüngür ağladı.

Tuğba'nın peşine arkadaşını takan Süheyla Hanım, Aslı Hünel ve diğer yarışmacılardan da tepki aldı. Tuğba'nın bindiği lüks arabayı ise Tuğba'nın babasının aldığı ortaya çıktı. 'Konuştuğum biri var ama İstanbul'da değil. Bu durumdan Süheyla Hanım'ı ne ilgilendiriyor' diyen Tuğba, Süheyla Hanım'a görüntüler sonrası resti çekti ve Süheyla'yı istemediğini söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA 24 MART 2026 SALI ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün çeyrek altın alan gelin Cansu oldu.

Cansu - 23

Tuğba - 17

Edanur - 12

Alime - 7

GELİNİM MUTFAKTA 23 MART 2026 PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 23 Mart 2026 çeyrek altın alan gelin Edanur oldu.

Edanur - 25

Tuğba - 18

Alime - 7

Cansu - 5