 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

Gelinim Mutfakta’da 23 Mart Pazartesi itibarıyla yeni yarışmacılar da stüdyoya hızlı bir giriş yaptı. Kayınvalide Seher Hanım ve gelini Edanur, Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları olurken, gün içinde ‘Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, kaç yaşında?’, ‘Gelinim Mutfakta Edanur ve kaynana Seher memleketi neresi?’ gibi sorular arama motorlarında sıkça aratıldı. İşte Dilanay’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya yeni katılan Edanur ve kayınvalidesi Seher Hanım hakkında merak edilen tüm detaylar…

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 14:00’de yayınlanan Gelinim Mutfakta’da yeni hafta, yeni gelin ve kayınvalidenin programa katılmasıyla başladı. Kayınvalide Seher Hanım ve gelini Edanur, izleyiciden büyük beğeni aldı. Gelin ve kayınvalide Gelinim Mutfakta stüdyosuna adım atar atmaz, daha ilk günden gerilimi de zirve yaptı. Peki Gelinim Mutfakta Edanur ve Seher Hanım kimdir? Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları Eda ve Seher Hanım memleketi neresi? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA EDANUR KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Gelinim Mutfakta tüm hafta çeyrek altın vermeye devam ediyor. Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı Gelinim Mutfakta, Cuma günü haftalık performansı en yüksek olan geline de 10 altın bilezik dağıtıyor.

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

Bununla beraber Cuma günü bir gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ederken, yeni yarışmacılar haftanın başında programa dahil oluyor. Bu haftanın yeni yarışmacıları ise gelin Edanur ile kayınvalidesi Seher Hanım oldu.

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

'nın yeni gelini Edanur Öztürk ve kayınvalidesi Seher Çevik, birbirlerine benzemeleriyle Aslı Hünel'in dikkatini çekti.

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

Daha yeni ameliyattan çıkıp gelen gelin Edanur, 3 aylık bebeğini hamileyken kaybetmiş. Bebeğini kaybetmenin suçunu ise kayınvalide Seher olarak gören yeni gelin yarışmacı, zarif tarzı ve samimi kişiliği ile izleyicinin daha ilk günden beğenisini kazanmış durumda.

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

11 gün önce ameliyat olan Edanur, kayınvalidesinin zoruyla programa geldiğini açıklayarak, ekran başındakileri ve stüdyodakileri yaptığı açıklamlarla hayrete düşürdü.

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

BEBEĞİMİ KAYINVALİDEM YÜZÜNDEN KAYBETTİM

Daha 3 aylık bebeğini gebeyken kaybeden Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Edanur; 'Doktorum izin vermediği halde, kayınvalidem ısrarla bizi köye çağırdı.

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

Ağır kaldırmam yasak, uzun yol gitmem yasaktı. Riskli bir gebeliğim vardı. Buna rağmen kaynanamın zorlamasıyla gittik ve iç kanama sonrası bebeğimi kaybettim. Tüm sorumlusu kayınvalidemdir' diyerek herkesi şoke etti.

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

GELİNİM MUTFAKTA 20 MART 2026 CUMA 10 ALTIN BİLZEİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta geçen haftanın finalinde 10 altın bileziği alan yarışmacı Alime oldu. İşte 20 Mart 2026 Cuma haftalık puan tablosu…..

Alime – 72

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

Tuğba – 65

Cansu – 65

Dilanay – 64

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir, aslen nereli? Gelinim Mutfakta Dilanay’dan sonra gelen yarışmacı merak edildi!

GELİNİM MUTFAKTA 20 MART CUMA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 20 Mart Cuma yarışmaya kendi isteğiyle Dilanay veda etti. Dilanay oldu. Eşiyle ilgili sıkıntılar yaşayan Dilanay, eşi Emre’den boşanma sürecinde olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyerek, Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 20 Mart Cuma kim elendi?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta Dönüş Hanım hıçkıra hıçkıra ağladı! Gelinlerden oğlu gibi oyuncu tepkisi
